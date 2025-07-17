Гоген Солнцев задержан за бутылку с пивом

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Шоумен отрицает вину и говорит, что произошла ошибка
Шоумен отрицает вину и говорит, что произошла ошибка Фото:

В Москве под стражу был взят шоумен Гоген Солнцев. Экс-участника реалити-шоу «Дом-2», которому сейчас 44 года, задержали за распитие спиртного в общественном месте. Об этом мужчина рассказал журналистам.

«На улице увидел недопитую бутылку с пивом, решил взять и выкинуть в урну. В итоге меня забрали, завели дело о распитии спиртного в общественном месте. Сняли меня исподтишка, показали только момент, где я уже нервничать начал. Вырвали из контекста все, чтобы алкашом и дурачком меня выставить», — сказал Солнцев в интервью StarHit.

Солнцев сообщил, что ему назначили штраф в размере 500 рублей. Однако как отмечает мужчина, его волнует не сумма взыскания, а другие обстоятельства произошедшего. «Испортили мою кристально чистую и безупречную репутацию административкой» — сообщил шоумен.

Ранее шоумен рассказывал, что пытается добиться справедливости для ребенка его экс-супруги. Как выяснилось, Солнцев не является отцом мальчика. Однако мужчина планировал сделать так, чтобы малыша изъяли у бывшей жены и отдали его в детский дом. По мнению шоумена, там ребенку будет лучше, чем с его матерью.

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В Москве под стражу был взят шоумен Гоген Солнцев. Экс-участника реалити-шоу «Дом-2», которому сейчас 44 года, задержали за распитие спиртного в общественном месте. Об этом мужчина рассказал журналистам. «На улице увидел недопитую бутылку с пивом, решил взять и выкинуть в урну. В итоге меня забрали, завели дело о распитии спиртного в общественном месте. Сняли меня исподтишка, показали только момент, где я уже нервничать начал. Вырвали из контекста все, чтобы алкашом и дурачком меня выставить», — сказал Солнцев в интервью StarHit. Солнцев сообщил, что ему назначили штраф в размере 500 рублей. Однако как отмечает мужчина, его волнует не сумма взыскания, а другие обстоятельства произошедшего. «Испортили мою кристально чистую и безупречную репутацию административкой» — сообщил шоумен. Ранее шоумен рассказывал, что пытается добиться справедливости для ребенка его экс-супруги. Как выяснилось, Солнцев не является отцом мальчика. Однако мужчина планировал сделать так, чтобы малыша изъяли у бывшей жены и отдали его в детский дом. По мнению шоумена, там ребенку будет лучше, чем с его матерью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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