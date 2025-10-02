Путин: Россия пожертвует темпами роста экономики ради стабильности

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отказаться от рекордных темпов экономического роста в пользу макроэкономической стабильности. Об этом глава государства сообщил 2 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает наш корреспондент. По словам Путина, данный шаг обусловлен стратегическими интересами страны и необходимостью обеспечить долгосрочное «здоровье» национальной экономики.
«Пожертвуем этими темпами роста ради восстановления макроэкономических показателей, которые чрезвычайно важны для здоровья самой экономики в целом», — сообщил президент России. По его словам, поддержание сбалансированных финансовых и экономических параметров является приоритетом в текущих условиях.
В ходе выступления президент отметил, что устойчивость финансовой системы и контроль над инфляцией важнее краткосрочных успехов по увеличению ВВП. Путин подчеркнул: принятие подобных решений призвано снизить риски для экономики в будущем и обеспечить защиту интересов граждан. На заседании клуба также обсуждались вызовы для мировой экономики и возможные сценарии развития международных рынков.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих российских и зарубежных экспертов в области политики, экономики и международных отношений. В этом году мероприятие собрало представителей различных стран, чтобы обсудить вопросы глобальной безопасности и экономического развития.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.