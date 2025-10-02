Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

Президент России Владимир Путин заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Об этом он сообщил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
«Я действительно считаю председателя КНР господина Си Цзиньпина своим другом. Мы установили очень доверительные личные отношения», — сказал Путин, говоря о своем визите в Китай. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он также припомнил слова Си Цзиньпина, который поддержал восстановление и нормализацию российско-американских отношений. Глава КНР также предложил свою помощь, если она потребуется.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году основное внимание на форуме уделено вопросам становления многополярной модели мирового порядка и оценке возможных направлений ее дальнейшей эволюции. В мероприятии принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
