Путин: на Аляске Трамп спокойно и внимательно слушал позицию России

Президент России Владимир Путин заявил, что его коллега из США Дональд Трамп проявил уважение и внимательность на переговорах с российской делегацией, прошедших 15 августа на Аляске. Об этом глава государства рассказал 2 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает наш корреспондент.
«Хочу повторить, это не просто так, какие-то приятные слова сказать. Мы беседовали, сколько там, часа полтора. Я высказывал свою позицию, он меня слушал внимательно, не перебивал. Я слушал его, тоже внимательно. Мы обменялись мнениями, вопросы сложные... Мы обсуждали, понимаете?» — отметил президент на заседании клуба.
В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы завершения конфликта на Украине и обсудили возможности долгосрочного урегулирования. Российский лидер подчеркнул заинтересованность Москвы в достижении устойчивого мира, а Трамп заявил о согласовании ряда позиций по украинской проблематике. Однако по некоторым вопросам договоренности пока не достигнуты. В интервью Fox News Трамп добавил, что дальнейшее продвижение по украинскому урегулированию во многом зависит от позиции президента Украины Владимира Зеленского.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих российских и зарубежных экспертов в сфере политики и международных отношений. Клуб действует с 2004 года и получил название по месту первой конференции, которая прошла в Великом Новгороде, неподалеку от озера Валдай.
