Путин выразил опасения в связи с повышением НДС

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить роста теневой экономики на фоне повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом глава страны сообщил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
Путин подчеркнул, что повышение НДС должно происходить без роста теневой экономики. Слова российского лидера передает корреспондент URA.RU с места событий.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В нынешнем году основное внимание участников форума сосредоточено на анализе формирования многополярной системы международных отношений, а также на обсуждении перспектив ее дальнейшего развития. В мероприятии принимают участие 140 специалистов из более чем 40 стран.
