02 октября 2025

Путин пообещал отменить визы для граждан Китая

Путин заявил, что РФ введет безвиз для граждан Китая
Путин заявил, что РФ введет безвиз для граждан Китая
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Россия введет безвизовый режим для граждан Китая. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия введет безвиз для граждан Китая», — подчеркнул глава государства. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

В Сочи с 29 сентября по 2 октября проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году ключевой темой форума стал анализ процессов становления многополярной системы международных отношений и обсуждение возможных направлений ее развития.

