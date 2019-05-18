В сквере кричат: «Референдум!» А закон позволяет его провести?

Большинство протестующих требуют проведения референдума Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Протест против строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге постепенно превращается в кампанию по проведению референдума. 16 мая, когда президент России Владимир Путин предложил местным властям провести опрос жителей района, где планируется возведение собора, чтобы выяснить их отношение, в сквере уже заявляли, что не поверят его результатам и будут ждать референдума. 18 мая на встрече в мэрии Екатеринбурга, узнав, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готовит четыре новые площадки под собор, горожане снова потребовали определения места через референдум.

Проблема в том, что проведение референдума о выборе площадки под строительство храма невозможно по юридическим причинам. Как пояснил «URA.RU» эксперт в сфере избирательного права, просивший не раскрывать его имени, чтобы публично не становиться объектом внимания ни сторонников, ни противников стройки, действующее законодательство разрешает выносить на общегородское голосование только вопросы местного значения. Вопрос о возможности возведения частными инвесторами какого-либо объекта на какой-либо площадке к таковым не относится.

Александр Высокинский обещал прислушаться к результатам опроса горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мнение граждан по вопросу реализации крупных градостроительных проектов спрашивают только на стадии их согласования. Ранее это мнение выяснялось на общественных слушаниях, которые проходили в виде реального собрания людей в каком-либо зале. Но в прошлом году общественные слушания заменили общественными обсуждениями, которые могут проходить в том числе на интернет-площадках. Их результаты, как и прежде, носят рекомендательный характер. Но после законного запуска проекта, когда земля уже выделена и все договоры заключены, закон не позволяет не то что референдум, но даже слушания с обсуждениями проводить», — пояснил собеседник агентства.

Юрист подчеркивает, что в полномочия муниципалитета входит вопрос о зонировании земельных участков. В рамках этих полномочий городская дума 12 февраля приняла решение об изменении категории земли под участком на Октябрьской площади в Екатеринбурге из категории территории общественного пользования в категорию земель для строительства религиозных объектов. Собеседник «URA.RU» подчеркивает, что в связи с этим «с большой натяжкой» можно допустить вынесения на референдум вопроса об отмене решения городской думы об изменении зонирования землеотвода:

«Такое решение стало бы спорным, наверняка его бы оспорила прокуратура, но муниципалитет мог бы за него побороться».

Эксперт в законодательстве о проведении выборов и референдумов подчеркнул, что говорить о проведении общегородского голосования о статусе земельных участков на других возможных площадках для строительства храма сегодня не имеет смысла: «Других участков, относящихся к зоне строительства религиозных объектов, сегодня в центре города нет. Да и не в центре, насколько я помню, их нет тоже. Такие участки нужно сначала выбрать, надлежащим образом подготовить и размежевать. После этого проект соответствующей инициативы должен быть подготовлен администрацией города и внесен в городскую думу. Только потом можно заявлять инициативу о создании группы по организации референдума, на котором оспаривать или поддерживать эту инициативу. И даже в этом случае референдум может не понадобиться. Учитывая произошедшие в городе на этой неделе события, депутаты наверняка подойдут к обсуждению вопрос о создании новых участков под строительство храмов более осторожно и с большой долей вероятности сами отклонят это предложение».

Еще одним препятствием для выбора земельного участка на референдуме станет положение законодательства, обязывающее выносить на общегородское голосование максимально простые формулировки вопросов с однозначным ответом. В идеале горожанам должен быть предложен выбор между ответами «да» и «нет». Вопрос, предполагающий выбор одного из нескольких участков для строительства храма, является для референдума слишком сложным. При его согласовании инициативная группа столкнется с практически непреодолимыми проблемами.

Именно поэтому, уточняет собеседник агентства, президент РФ Владимир Путин предложил провести именно опрос горожан об их отношении к проекту, а не референдум. В настоящее время в уральской столице завершают работу социологи, проводившие такое исследование.

Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров не исключил, что инициаторы референдума могут попробовать подобрать формулировку вопроса о поддержке или не поддержке храма на Октябрьской площади таким образом, чтобы она попадала под вопросы местного значения. Можно ли это сделать в отношении других площадок, Захаров сказать затруднился, пояснив, что этот вопрос требует дополнительного изучения.

Дмитрий Гусев считает, что проблема с храмом находится вне губернаторских компетенций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Со всеми приведенными выше доводами согласен председатель наблюдательного совета консалтинговой компании «Бакстер Групп», политтехнолог Дмитрий Гусев. «Вопрос выбора площадки — это не вопрос городского референдума. Люди (инвесторы проекта и застройщики) хотят построить храм. Им выдали земельный участок, они прошли все предусмотренные законодательством процедуры», — пояснил эксперт.

Гусев подчеркнул, что данная проблема находится вне сферы компетенции губернатора: «Но губернатор Евгений Куйвашев правильно сделал, что вмешался». При этом представитель «Бакстер групп» не исключает, что примирительная инициатива главы региона не остановит противостояние: «Им (участникам несанкционированных акций протеста — прим. ред.) неважно, против чего протестовать. Им важен только хайп».

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что сама необходимость строительства храма в городе не оспаривается ни властью, ни протестующими. По его данным, значительная часть участников несанкционированных акций протеста считают себя православными. Вопрос стоит только о месте расположения религиозного объекта.

По мнению Калачева, мирный консенсус между сторонами будет найден только в том случае, если и власть, и протестующую общественность устроит новое место под стройплощадку.

Для этого оно должно иметь подходящую для постройки храма историю, связанную с православием легенду. Законность этого выбора должны подтвердить результаты опроса горожан.

Директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов высказал следующее мнение: «Заявление губернатора Евгения Куйвашева о возможной совместной с протестующими работе над выбором списка участков для строительства храма и о последующем опросе по этим участкам — вполне адекватный ход. В сочетании с самим начинающимся опросом (при условии объективности этого исследования ВЦИОМ) предложение губернатора может значительно ослабить протестную активность в Екатеринбурге. Однако представители протестных групп, участвующие в диалоге с Куйвашевым, должны реально влиять на проведение протестных акций».

Политические причины невозможности проведения референдума опрошенные «URA.RU» эксперты считают второстепенными и говорят о них в коротких мыслях. Например, Константин Калачев уверен: «Референдума не будет — власти боятся его, как огня».

Участник состоявшейся сегодня встречи с мэром, управляющий партнер фирм «ЮРЛИГА» Иван Волков считает, что «если земельный участок под строительство храма будет выбран другой, если сквер освободят от забора и стройплощадки, то вопрос [о проведении референдума] будет закрыт». «Власть воздерживается от референдума, так как боится прецедента, который ей потом будет аукаться по всей стране», — уверен он.