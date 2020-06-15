Путин объяснил, что будет после голосования по Конституции

Владимир Путин дал чиновникам новые задачи на июль Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и граждан 15 мая задал новый горизонт планирования для страны. Теперь он не заканчивается на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию 25 июня — 1 июля. А у россиян, финансово пострадавших от коронавируса, сегодня появилась гарантия, что после плебисцита их пособия и льготы не исчезнут.

Президентское совещание по поддержке населения и бизнеса проходило в обновленном формате. Впервые в нем участвовали не только представители правительства, губернаторы и крупный бизнес, но и рядовые граждане, получившие в период эпидемии коронавируса права на различные выплаты и льготы. «С учетом их рассказов, жизненных ситуаций посмотрим и удачные решения, которые нужно использовать, развивать в нашей работе дальше, и проблемы», — объяснил выбор нового формата президент Путин в начале заседания.

Владимир Путин общался не только с чиновниками и бизнесменами, но и с обычными жителями Фото: Kremlin.ru

Так, семья Кузьминых из Рязанской области рассказала о том, как получила на двоих детей 4 и 16 лет единовременные выплаты по 10 тысяч рублей и оформила на младшего ребенка еще одно ежемесячное пособие около 5 тысяч рублей. Отец семейства Виктор Кузьминых подчеркнул: «Наше желание, чтобы все вопросы так же быстро решались, тогда к чиновникам было бы больше добрых слов». Многодетная семья Козловых из Омской области поблагодарила Путина за 120 тысяч рублей, полученные суммарно за пятерых детей. Житель Уфы Михаил Балабанов подтверждал Путину, что без проблем получил пособие по безработице после увольнения из спортивного магазина.

Во время совещания президент дал слово и бизнесменам. Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов рассказал Владимиру Путину, что в мае авиакомпания потеряла 94 процента объема перевозок, но держится за счет льготных кредитов (3 млрд рублей и 403 млн рублей от Сбербанка, еще 400 млн рублей от ВТБ), компенсации расходов, отсрочек по федеральным налогам и освобождения от налога на имущество.

Сергей Скуратов заверил президента, что не сокращает штат из-за кризиса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Путин уточнил у Скуратова сколько людей он уволил за время простоя. Гендиректор авиакомпании заверил, что «ушло около 100 человек за период с начала года», но и те якобы по личным причинам. Остальные 3680 сотрудников верят, что «начнем летать», сказал Скуратов. Президент России пообещал, что внутренний туризм быстро вернется к жизни, но вот международные перелеты вызывают у него сомнения: «Многие иностранные государства до сих пор сами с собой еще разобраться не могут, кого пускать, кого не пускать».

Похвалы от президента дождался министр экономразвития РФ Максим Решетников, которого Путин в мае критиковал за устаревшие идеи в докладе по поддержке населения, а политологи называли самым слабым членом правительства. Решетников сообщил о решении кабмина увеличить финансирование программы кредитования бизнеса под 2 процента на 100 млрд рублей (до 350 млрд рублей), так как услуга оказалась ъ востребованной — на сегодня банки одобрили займов уже на 155 млрд рублей.

«То, что эффективно работает мера — льготные кредиты под 2 процента для выплат заработной платы, — это очень хорошо, — резюмировал Путин, но был вынужден поправить Решетникова в другом аспекте, — Вы сказали, что бизнес не сокращает персонал, старается сохранить. Да, многие действительно так и делают. […] И все-таки безработица у нас подросла. Министр труда тоже об этом сказал. Где-то около 1,5 процента».

Подводя итог совещания Путин напомнил подчиненным, что 1 июля истекает действие ряда мер поддержки бизнеса и населения. Российский лидер поручил оценить, какие выплаты и льготы нужно продлить, а где потребуются новые: «Например, мы рекомендуем людям „65 плюс“ оставаться дома. Это, как правило, работающие пенсионеры. На работу они выйти не могут, а выплаты им заканчиваются. Надо подумать над этим». Кроме того Путин анонсировал работу «над приоритетами бюджета на предстоящие три года», которая позволит «не просто восстановить экономику», а обеспечит «высокую динамику развития».

Голосование по Конституции не станет для чиновников рубежом в работе по выходу из кризиса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент ни разу не упомянул, что 1 июля — это еще и дата всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Но месседж Путина о продлении мер был связан именно с приближением плебисцита, считает политолог Дмитрий Журавлев. «Наши чиновники живут от задачи до задачи и совершенно искренне мыслят временными отрезками, которые заканчиваются либо крупными событиями, либо какими-то отчетами. В данном случае — 1 июля — дата голосования по Конституции. Путин прямо дал понять, что хоть дата и важная, но жизнь на ней не заканчивается, что помощь оказывается не для того, чтобы люди проголосовали, а потом разберемся», — полагает собеседник URA.RU.

Аналогичного мнения придерживается и президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов: «Путин как бы сказал подчиненным, мол, господа, 1 июля — не финал нашей работы». Но более важным политолог видит сигнал населению в выступлении Путина: «Путин, очевидно, дал людям гарантию, что поддержка будет продолжаться, а голосование — это не рубеж».

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