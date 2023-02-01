Путин впервые ответил на атаки ВСУ по мирным жителям России

Решение президента изменит судьбы нескольких регионов

01 февраля 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин ответил на обстрелы ВСУ мирных жителей России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин впервые с начала спецоперации на Украине ответил на атаки Киева по мирным жителям на приграничных территориях России. Федеральный центр поможет им восстановить разрушенное жилье. Этим решением глава государства показывает, что государство не оставляет своих граждан один на один с их проблемами, разъяснили URA.RU эксперты итоги совещания Путина с губернаторами и членами правительства РФ 1 февраля. Точно так же власти помогали людям во время природных и техногенных ЧС. С жилищной проблемой с февраля 2022 года столкнулись не только жители новых территорий России, но и приграничных регионов — Белгородской, Курской и Брянской областей: и в том, и в другом случае люди потеряли свои дома и квартиры из-за обстрелов и атак со стороны ВСУ. Одно из решений было найдено уже в конце 2022 года, и сегодня президент Путин напомнил о нем — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях запущена льготная ипотека под 2%. Жители Донбасса смогут взять льготную ипотеку на новое жилье Фото: Таисия Воронцова © URA.RU «Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и, на самом-то деле, на давних, исторических наших территориях, нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков. Там, где боевые действия завершились, такая работа уже развернута: вводятся в строй социальные объекты — детские сады, школы, больницы, поликлиники, ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи», — отметил Путин. По словам президента, оказывать поддержку «тем, кто попал в беду», напрямую со своей стороны будет и государство. «Сделаем все для того, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами. Речь идет о поддержке жителей Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов неонацистских формирований», — подчеркнул Путин. Наиболее сильно страдают от атак ВСУ жители приграничных районов Белгородской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Такая работа уже ведется в Белгородской области, с губернатором которой Путин встречался буквально неделю назад. По словам президента, «приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов». «Но это дело уже военного ведомства. Многие люди оказались в сложной ситуации — лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии. Обращаю внимание коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро, нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения и так далее. Решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах. Действовать необходимо быстро и эффективно», — потребовал президент. Ранее на совещаниях у главы государства поднимались вопросы обеспечения жильем пострадавших от природных и техногенных катастроф. Так было в 2019 году после страшного наводнения в Тулуне (Иркутская область) и в 2021 году после лесных пожаров в Челябинской области — Путин лично летал в эти регионы, чтобы на месте разобраться в ситуации, а в Тулуне даже встречался с пострадавшими. Президент и сегодня контролирует обеспечение жильем пострадавших от наводнений в регионах Дальнего Востока. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, только на строительство нового жилья в Белгородской области нужно более 9 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Однако на этот раз ситуация другая — люди пострадали в результате реальных боевых действий. Для строительства и восстановления жилья в одной только Белгородской области требуется более 9 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Деньги, по его словам, правительство готово выделить сразу после утверждения решения. Этого и потребовал президент. «Прошу настроиться на то, чтобы все вопросы были закрыты как можно быстрее», — подчеркнул Путин. В приграничных регионах проблема обстрелов с украинской стороны действительно очень серьезная, пояснил URA.RU российский философ, один из авторов Большой российской энциклопедии, политолог Борис Межуев. Ситуация острая, и президент показывает свою готовность разрешать ее, считает эксперт. «Люди не ожидали, что война коснется их непосредственно, поэтому для них это болезненная тема. Обращение президента к этой проблеме для них имеет большое психологическое значение. Люди понимают, что их не бросили, что о них помнят», — отметил Межуев. Жилищные проблемы пострадавших жителей приграничных территорий должны решаться оперативно, потребовал президент РФ Владимир Путин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Жилищный вопрос — это политическая тема, которая, если пустить ее на самотек, может иметь большой резонанс, чего власть не может допустить, полагает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. По мнению политолога, Путин прекрасно понимает, что для людей жилье — это «больше, чем имущество: это — образ жизни». Природные и техногенные катастрофы — это одно, разрушения в результате военных действий — другое. «До сих пор практической задачи по решению этой проблемы перед правительством не стояло. Поэтому Путин требует найти системное решение, так как ситуация касается многих жителей в нескольких регионах страны», — отметил Шпунт. Статья по теме Путин раскрыл, для чего России нужна спецоперация на Украине Но одним региональным властям финансово сложно решить все вопросы, и на строительство и ремонт поврежденного в результате атак ВСУ жилья нужна федеральная помощь, считает политолог Дмитрий Нечаев. «Сегодня речь идет о противостоянии России коллективному Западу. Президент понимает, что власть должна проявлять большее участие в судьбах пострадавших. Темы поддержки людей, потерявших жилье, равно как и семей мобилизованных, семей погибших, становятся лакмусовой бумажкой проверки власти на человечность и искренний патернализм — отеческую заботу о людях. Власть оценивают по конкретным поступкам в отношении людей. Поэтому президент включился в этот процесс», — резюмировал Нечаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин впервые с начала спецоперации на Украине ответил на атаки Киева по мирным жителям на приграничных территориях России. Федеральный центр поможет им восстановить разрушенное жилье. Этим решением глава государства показывает, что государство не оставляет своих граждан один на один с их проблемами, разъяснили URA.RU эксперты итоги совещания Путина с губернаторами и членами правительства РФ 1 февраля. Точно так же власти помогали людям во время природных и техногенных ЧС. С жилищной проблемой с февраля 2022 года столкнулись не только жители новых территорий России, но и приграничных регионов — Белгородской, Курской и Брянской областей: и в том, и в другом случае люди потеряли свои дома и квартиры из-за обстрелов и атак со стороны ВСУ. Одно из решений было найдено уже в конце 2022 года, и сегодня президент Путин напомнил о нем — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях запущена льготная ипотека под 2%. «Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и, на самом-то деле, на давних, исторических наших территориях, нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков. Там, где боевые действия завершились, такая работа уже развернута: вводятся в строй социальные объекты — детские сады, школы, больницы, поликлиники, ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи», — отметил Путин. По словам президента, оказывать поддержку «тем, кто попал в беду», напрямую со своей стороны будет и государство. «Сделаем все для того, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами. Речь идет о поддержке жителей Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов неонацистских формирований», — подчеркнул Путин. Такая работа уже ведется в Белгородской области, с губернатором которой Путин встречался буквально неделю назад. По словам президента, «приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов». «Но это дело уже военного ведомства. Многие люди оказались в сложной ситуации — лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии. Ранее на совещаниях у главы государства поднимались вопросы обеспечения жильем пострадавших от природных и техногенных катастроф. Так было в 2019 году после страшного наводнения в Тулуне (Иркутская область) и в 2021 году после лесных пожаров в Челябинской области — Путин лично летал в эти регионы, чтобы на месте разобраться в ситуации, а в Тулуне даже встречался с пострадавшими. Президент и сегодня контролирует обеспечение жильем пострадавших от наводнений в регионах Дальнего Востока. Однако на этот раз ситуация другая — люди пострадали в результате реальных боевых действий. Для строительства и восстановления жилья в одной только Белгородской области требуется более 9 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Деньги, по его словам, правительство готово выделить сразу после утверждения решения. Этого и потребовал президент. «Прошу настроиться на то, чтобы все вопросы были закрыты как можно быстрее», — подчеркнул Путин. В приграничных регионах проблема обстрелов с украинской стороны действительно очень серьезная, пояснил URA.RU российский философ, один из авторов Большой российской энциклопедии, политолог Борис Межуев. Ситуация острая, и президент показывает свою готовность разрешать ее, считает эксперт. Жилищный вопрос — это политическая тема, которая, если пустить ее на самотек, может иметь большой резонанс, чего власть не может допустить, полагает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. По мнению политолога, Путин прекрасно понимает, что для людей жилье — это «больше, чем имущество: это — образ жизни». Природные и техногенные катастрофы — это одно, разрушения в результате военных действий — другое. «До сих пор практической задачи по решению этой проблемы перед правительством не стояло. Поэтому Путин требует найти системное решение, так как ситуация касается многих жителей в нескольких регионах страны», — отметил Шпунт. Но одним региональным властям финансово сложно решить все вопросы, и на строительство и ремонт поврежденного в результате атак ВСУ жилья нужна федеральная помощь, считает политолог Дмитрий Нечаев. «Сегодня речь идет о противостоянии России коллективному Западу. Президент понимает, что власть должна проявлять большее участие в судьбах пострадавших. Темы поддержки людей, потерявших жилье, равно как и семей мобилизованных, семей погибших, становятся лакмусовой бумажкой проверки власти на человечность и искренний патернализм — отеческую заботу о людях. Власть оценивают по конкретным поступкам в отношении людей. Поэтому президент включился в этот процесс», — резюмировал Нечаев.