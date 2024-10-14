Главы исполкомов ЕР узнали, какие риски их ждут на выборах в ГД

«Единая Россия» перешла к новому этапу подготовки к масштабным выборам 2025-го года и еще более масштабным 2026-го, в Госдуму. Через месяц после встречи с руководителями первичных ячеек врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев собрал глав региональных исполкомов, чтобы рассказать им о вызовах, с которыми предстоит столкнуться уже в следующем году. На закрытой встрече выступили федеральные партийные руководители и ведущие политологи.
«Нам важно послушать ваши идеи и предложения, каким вы видите развитие наших отделений. Партия должна работать, как единая команда. Оперативно отвечать на все вызовы времени. Необходима качественная коммуникация между центром и регионами. Особое внимание мы уделяем низовому звену партии. И не потому, что этот год — год первичек. Это одна из стратегических задач», — открыл семинар Владимир Якушев.
Врио секретаря Генсовета не обошелся традиционным приветствием, а лично участвовал в нескольких интерактивных лекциях и дискуссионной панели. Это подчеркнули собеседники агентства, присутствовавшие на семинаре.
Одним из спикеров был директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Он подробно подвел итоги прошедшей кампании, выступив с докладом «Поствыборная рефлексия ЕДГ-2024». Социолог рассказал партийцам не только об успешных и не успешных способах построения коммуникации с избирателями, но и о конкурентах и рисках грядущих выборов. Опрашивались 875 респондентов, среди которых — депутаты и политтехнологи, участвовавшие в кампании 2024-го года.
«Ключевые разделы — анализ технологий, которые были успешны и не успешны, способы эффективного построения коммуникации с избирателями, конкурентная ситуация: кто является конкурентами, откуда исходит риск», — рассказал эксперт URA.RU.
Потуремский отметил, что Высшая партийная школа (в рамках которой проходит семинар) сегодня работает не только на обучение партийцев, но и на привод новых сторонников в «Единую Россию»: «На мой взгляд, ВПШ — одна из самых успешных площадок в политике как в отрасли. Несмотря на то, что это проект „Единой России“, интерес есть и за пределами партии. Поэтому это еще и один из способов возобновления кадрового ресурса».
Еще одним докладчиком был руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он выдал партийцам свой прогноз на тему того, какой будет общественно-политическая ситуация в 2025-2026 годах.
«Политическая партия эффективна только при условии регулярной сверки своих позиций с запросами граждан и с реальной политической ситуацией. Это и определяет контекст разговора — безусловно это СВО и участие партии в реализации ее важнейшей составляющей — поддержки тех, кто сейчас с оружием в руках защищает страну, это обсуждение роли и места ЕР в политической системе России, это обсуждение того как партия в ежедневном режиме работает над ответами на запросы граждан», — поделился своим мнением в беседе с URA.RU Константин Костин.
Он добавил, что формат семинара позволяет не только обсуждать актуальные задачи, но и получать обратную связь о проблематике работы партии в разных регионах. «Единая Россия первой, и по большому счету, единственной из числа парламентских партий сформировала функциональный подход к обучению партийных менеджеров, актива и кандидатов различных уровней», — резюмировал эксперт.
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