Броневик Buran составил конкуренцию детищу Дерипаски на МАКС-2017. ВИДЕО

22:26 22 июля 2017 0

Монстр весит около девяти тонн Фото: iMOTOR.su "ВКонтакте"

На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017) нижегородские инженеры презентовали главного конкурента для бронемобиля «Тигр». Новая машина Buran оснащена более мощной защитой. Создатели заявляют, что разработали броневик всего за четыре месяца.

Несмотря на схожие с «Тигром» габариты, Buran имеет более слабый двигатель, но обходит конкурента в броне. Последние модели арзамасского бронеавтомобиля имеют пятый класс защиты, в то время как на «Буран» поставили защиту 6А (защищает от выстрела из винтовки СВД с расстояния 5-10 метров), уточняет агентство Nation News.

Также новая машина имеет четыре двери, что означает отдельный выход для каждого бойца. Разработчики планируют поставлять броневик в другие страны и сейчас модифицируют машину для установки иностранных комплектующих. Вес гиганта составляет около девяти тонн.

Автомобиль «Тигр» производится на Арзамасском машиностроительном заводе, 80% акций которого принадлежат российскому миллиардеру Олегу Дерипаске.