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22 июля 2017
Главные новости Москвы
22:26  22 июля 2017 0

Броневик Buran составил конкуренцию детищу Дерипаски на МАКС-2017. ВИДЕО

Монстр весит около девяти тоннФото: iMOTOR.su "ВКонтакте"

На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017) нижегородские инженеры презентовали главного конкурента для бронемобиля «Тигр». Новая машина Buran оснащена более мощной защитой. Создатели заявляют, что разработали броневик всего за четыре месяца.

Несмотря на схожие с «Тигром» габариты, Buran имеет более слабый двигатель, но обходит конкурента в броне. Последние модели арзамасского бронеавтомобиля имеют пятый класс защиты, в то время как на «Буран» поставили защиту 6А (защищает от выстрела из винтовки СВД с расстояния 5-10 метров), уточняет агентство Nation News.

Также новая машина имеет четыре двери, что означает отдельный выход для каждого бойца. Разработчики планируют поставлять броневик в другие страны и сейчас модифицируют машину для установки иностранных комплектующих. Вес гиганта составляет около девяти тонн.

Автомобиль «Тигр» производится на Арзамасском машиностроительном заводе, 80% акций которого принадлежат российскому миллиардеру Олегу Дерипаске.

Семен Гринберг
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