Полиция в Дамаске задержала шесть человек по подозрению в теракте в церкви

Сириийские силовики задержали лидера и пятерых участников террористической ячейки, связанной с ИГИЛ*, в ходе спецоперации в пригородах Дамаска. Операция, проведенная Министерством внутренних дел совместно со службой общей разведки, последовала после нападения на местную церковь. Об этом говорится в официальном заявлении МВД Сирии.
Операции прошли в населенных пунктах Хараста и Кафр-Батна. «Арестованы лидер ячейки и пять элементов. Также убиты два преступника, один из которых был главным образом причастен к содействию проникновения террориста-смертника. Другой также готовился совершить террористический акт в одном из районов столицы», — цитирует МВД сирийское агентство SANA.
Силовики изъяли крупную партию оружия и боеприпасов, взрывные жилеты, мины, а также обнаружили заминированный мотоцикл, предназначенный для подрыва. Министерство внутренних дел подчеркнуло, что подобные действия террористов не ослабят решимость силовых структур продолжать борьбу с экстремистами и предотвращать угрозы безопасности страны.
*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ и ряде других стран.
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