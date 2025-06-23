23 июня 2025

Полиция в Дамаске задержала шесть человек по подозрению в теракте в церкви

© Служба новостей «URA.RU»
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Целью террористов стала церковь Святого Мара Элиаса в районе Аль-Дувайла
Целью террористов стала церковь Святого Мара Элиаса в районе Аль-Дувайла Фото:

Сириийские силовики задержали лидера и пятерых участников террористической ячейки, связанной с ИГИЛ*, в ходе спецоперации в пригородах Дамаска. Операция, проведенная Министерством внутренних дел совместно со службой общей разведки, последовала после нападения на местную церковь. Об этом говорится в официальном заявлении МВД Сирии. 

Операции прошли в населенных пунктах Хараста и Кафр-Батна. «Арестованы лидер ячейки и пять элементов. Также убиты два преступника, один из которых был главным образом причастен к содействию проникновения террориста-смертника. Другой также готовился совершить террористический акт в одном из районов столицы», — цитирует МВД сирийское агентство SANA.

Силовики изъяли крупную партию оружия и боеприпасов, взрывные жилеты, мины, а также обнаружили заминированный мотоцикл, предназначенный для подрыва. Министерство внутренних дел подчеркнуло, что подобные действия террористов не ослабят решимость силовых структур продолжать борьбу с экстремистами и предотвращать угрозы безопасности страны.

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ и ряде других стран.

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Сириийские силовики задержали лидера и пятерых участников террористической ячейки, связанной с ИГИЛ*, в ходе спецоперации в пригородах Дамаска. Операция, проведенная Министерством внутренних дел совместно со службой общей разведки, последовала после нападения на местную церковь. Об этом говорится в официальном заявлении МВД Сирии.  Операции прошли в населенных пунктах Хараста и Кафр-Батна. «Арестованы лидер ячейки и пять элементов. Также убиты два преступника, один из которых был главным образом причастен к содействию проникновения террориста-смертника. Другой также готовился совершить террористический акт в одном из районов столицы», — цитирует МВД сирийское агентство SANA. Силовики изъяли крупную партию оружия и боеприпасов, взрывные жилеты, мины, а также обнаружили заминированный мотоцикл, предназначенный для подрыва. Министерство внутренних дел подчеркнуло, что подобные действия террористов не ослабят решимость силовых структур продолжать борьбу с экстремистами и предотвращать угрозы безопасности страны. *ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ и ряде других стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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