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29 июля 2017
Главные новости Москвы
11:14  29 июля 2017 0

Космонавты корабля «Союз МС-05» успешно перешли на МКС для эксперимента. ВИДЕО

Корабль успешно пристыковался к МКСФото: Pixabay

Космонавты корабля «Союз МС-05» успешно перешли на МКС. В полет космический корабль был отправлен накануне с Байконура.

«Люки открыты, космонавты перешли на борт МКС», — цитирует сообщение Центра управления полетами RT.

На борту находятся три космонавта — россиянин Сергей Рязанский, американский и итальянский астронавты Рэндольф Брезник и Паоло Несполи. Для Рязанского и Брезника это второй полет в космос, а для итальянца путешествие на МКС уже третье по счету.

Как добавляет агентство Nation News, на борту Международной космической станции экипаж пробудет 139 суток. Сергей Рязанский — биолог, выпускник МГУ имени Ломоносова — проведет на МКС эксперименты в области медицины и физики. Они направлены на изучение происхождения космической болезни движения (укачивания) у космонавтов в невесомости.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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