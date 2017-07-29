Космонавты корабля «Союз МС-05» успешно перешли на МКС для эксперимента. ВИДЕО

Космонавты корабля «Союз МС-05» успешно перешли на МКС. В полет космический корабль был отправлен накануне с Байконура.
«Люки открыты, космонавты перешли на борт МКС», — цитирует сообщение Центра управления полетами RT.
На борту находятся три космонавта — россиянин Сергей Рязанский, американский и итальянский астронавты Рэндольф Брезник и Паоло Несполи. Для Рязанского и Брезника это второй полет в космос, а для итальянца путешествие на МКС уже третье по счету.
Как добавляет агентство Nation News, на борту Международной космической станции экипаж пробудет 139 суток. Сергей Рязанский — биолог, выпускник МГУ имени Ломоносова — проведет на МКС эксперименты в области медицины и физики. Они направлены на изучение происхождения космической болезни движения (укачивания) у космонавтов в невесомости.