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18 января 2018
17 января 2018
19:07  17 января 2018 4

Пушкова уличили в любви к заграничным курортам. «Его реальной работы в Пермском крае я не вижу»

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, смех, пушков алексей, интервью перед камерами
Алексей Пушков предпочитает проводить отпуск на европейских курортахФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатора от Пермского края и ведущего программы «Постскриптум» на телеканале «ТВ Центр» Алексея Пушкова обвинили в любви к заграничным курортам. Тайну того, где проводит свободное от пропаганды время сенатор, выдала его супруга на страницах социальных сетей.

Как написала жена Пушкова Нина на своей странице в Facebook, 2017 год семейство отметило в испанских Пиренеях. «И опять винтокрылая машина уносит нас в другие земли, к другим морям…», — писала жена пермского сенатора. В 2018 год Пушкова заметили в аэропорту Рима. «Он летел куда-то внутриевропейским рейсом. Лично я с ним не знаком, но это точно был он», — рассказал Sobesednik.ru политолог Александр Кынев.

В блоге радиостанции «Эхо Москвы» автор Сергей Ежов пишет, что супруги Пушковы путешествуют довольно часто. Нина Пушкова нередко делится в соцсетях снимками с заграничного отдыха и даже командировок Пушкова. За последние несколько месяцев семья побывала в Испании, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии. «Как же много на свете райских уголков, и каждый может выбрать на свой вкус», — писала супруга сенатора с отдыха на Амальфитанском побережье Италии.

При этом блогер приводит данные о доходах 400 тысяч пермяков, которые не могут позволить себе съездить в Италию, так как их заработок ниже прожиточного минимума, а 15% пермяков находятся за чертой бедности. «Его [Алексея Пушкова] реальной работы в регионе я не вижу», — заявила автору депутат Земского собрания Краснокамского района от «Яблока» Ольга Колоколова.

Согласно декларации сенатора, его годовой доход составляет больше 16 млн руб. В гараже у Пушкова — Mercedes-Benz и Jaguar XJ, а квартира расположена в элитном ЖК «Триумф-Палас». Однако настоящее состояние зарегистрировано на безработной супруге сенатора — это дом (кадастровая стоимость 62 млн рублей) в поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе, квартира неподалеку от Лужников площадью 93 кв. метра. Основной доход при этом пушков получает не от работы в Совфеде (зарплата 385 тысяч рублей), а от контракта с «ТВ Центром», заключенным на 10,2 млн рублей.

Нина Калинина
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