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31 января 2018
16:30  31 января 2018 0

«Достойны самых высоких должностей». Уральцы вышли в финал конкурса «Лидеры России»

Объявление итогов полуфинала конкурса управленцев
Финал федерального конкурса пройдет в СочиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Определены финалисты конкурса «Лидеры России». Ими стали 300 управленцев из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской и Свердловской областей, Югры, Пермского края и других регионов страны. В списке есть работники банков и медицинских учреждений, энергетики, представители медиа и других сфер. Сто из них получат по миллиону рублей на образование.

В разговоре с «URA.RU» профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» политолог Олег Матвейчев заявил, что финалисты прошли очень серьезную систему отбора и что к каждому из них следует присмотреться.

«Я знаю людей с кандидатскими степенями, которые занимали должности генеральных директоров во всевозможных ЗАО и работали на госслужбе, которые попытались поучаствовать в „Лидерах России“ и не прошли даже первый этап. Есть очень умные люди, которые не прошли второй этап. А ведь это были люди на уровне вице-губернаторов, сотрудников правительства, которые работали на хороших должностях. Люди, которые прошли в финал, — это уникальные личности, которые достойны самых высоких должностей. К каждому из них стоит присмотреться, это соль земли», — считает Матвейчев.

Больше всего представлены москвичи. Их оказалось 59. Чуть меньше финалистов из Петербурга (31). Среди регионов УрФО больше всего финалистов из Екатеринбурга (14), Челябинска (6) и Тюмени (6). Из Перми в финале оказалось три конкурсанта, из Ханты-Мансийска — один.

Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов в беседе с агентством сказал, что для финалистов конкурс станет серьезным социальным лифтом. «Многие из финалистов будут вовлечены в крупные государственные проекты. Конкурс показывает, что многие молодые люди хотят участвовать в таких проектах. На последней встрече с доверенными лицами Путин говорил, что прорывы невозможны без вовлечения самых активных граждан», — сказал он, отметив, что именно такие люди и были отобраны в финал. Последний этап конкурса пройдет в Сочи с 6 по 11 февраля 2018 года.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
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