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01 февраля 2018
31 января 2018
23:59  31 января 2018 0

СМИ сообщили о взрыве шасси и возгорании в пассажирском самолете при посадке в Волгограде

Открытая лицензия на 24.07.2015. Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург., самолет, аэропорт, пулково
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадалФото: pulkovoairport.ru

Пассажирский самолет Airbus А310 совершил аварийную посадку в аэропорту Волгограда. По одной из версий, причиной стал взрыв и возгорание стойки шасси при приземлении, по другой — небольшое возгорание в салоне самолета. Об этом журналистам рассказали источники в экстренных службах региона и правоохранительных органах.

«При посадке у самолета сообщением Москва-Волгоград, по предварительным данным, взорвалось и загорелось колесо шасси», — приводит РИА «Новости» слова собеседника. По его словам, пассажиров судна пришлось эвакуировать через надувные трапы, однако никто из них не пострадал.

Как рассказали в правоохранительных органах ТАСС, возгорание произошло в салоне: «Закоротила зарядка от телефона и произошло небольшое задымление. Все было сразу же было потушено. Аэропорт работает в штатном режиме.

Сергей Демин
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