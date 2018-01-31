СМИ сообщили о взрыве шасси и возгорании в пассажирском самолете при посадке в Волгограде

23:59 31 января 2018 0

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал Фото: pulkovoairport.ru

Пассажирский самолет Airbus А310 совершил аварийную посадку в аэропорту Волгограда. По одной из версий, причиной стал взрыв и возгорание стойки шасси при приземлении, по другой — небольшое возгорание в салоне самолета. Об этом журналистам рассказали источники в экстренных службах региона и правоохранительных органах.

«При посадке у самолета сообщением Москва-Волгоград, по предварительным данным, взорвалось и загорелось колесо шасси», — приводит РИА «Новости» слова собеседника. По его словам, пассажиров судна пришлось эвакуировать через надувные трапы, однако никто из них не пострадал.

Как рассказали в правоохранительных органах ТАСС, возгорание произошло в салоне: «Закоротила зарядка от телефона и произошло небольшое задымление. Все было сразу же было потушено. Аэропорт работает в штатном режиме.