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Главное за неделю:
Споры вокруг строительства храма в Екатеринбурге и обращение защитников сквера к Путину повлияли на рейтинг Куйвашева и других губернаторов. Некоторым из них грозят отставки. Кстати, митинги смогут применять для борьбы с точечной застройкой. После событий в Екатеринбурге ряд депутатов потребовали роспуска гордумы. А в стране может появиться христианская партия.
Кровавый бунт игиловцев (сторонников террористической группировки, запрещенной на территории РФ) в колонии Таджикистана рискует повториться в России. Террористы вербуют людей даже за решеткой. А воров в законе, борющихся с игиловскими ячейками в тюрьмах, подвергают репрессиям.
Многим российским садам грозит ликвидация. Первый звоночек — отключение электричества и воды. А потом собственники и вовсе могут лишиться земли. Рассказываем, как защитить свою собственность.
В стране резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами. За 6-12 тыс. руб. там можно купить фальшивые права, которые не отличить от оригинала. Читайте, как устроен рынок поддельных документов.
Литр бензина может подорожать на пять рублей уже к июню, считают в Независимом топливном союзе. И это не предел — если вырастет цена на нефть и увеличится инфляция, то стоимость топлива тоже взлетит вверх.
Из-за торговой войны между США и Китаем «айфоны» подорожают в разы. Из-за нападок на Huawei у миллионов владельцев китайских смартфонов начнутся проблемы с Google, а РФ вообще разрабатывает собственную «операционку».