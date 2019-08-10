В окружении воевавшего в Донбассе актера Пашинина прояснили слухи о его нищете на Украине

Анатолий Пашинин, по словам его менеджера, активно снимается в украинских фильмах Фото: wikipedia.org/PraktikaPro

Менеджер Юлия Павлова, представляющая интересы российского актера Анатолия Пашинина, воевавшего в Донбассе на стороне Украины, опровергла слухи о нищете артиста. По ее словам, в Киеве Пашинину поступает множество предложений о съемках.

«Ему там есть чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения», — заявила Павлова в разговоре с телеканалом «Звезда». Директор Пашинина отметила, что актер также «прекрасно снимается» на студии «Беларусьфильм».

О том, что Пашинин «работает за еду» из-за отсутствия съемок, ранее в своем блоге написал его бывший сокурсник, актер Сергей Марочкин. По его словам, Пашинин работал дворником и давал интервью за еду. Сам Пашинин в конце 2018 года заявлял журналистам, что иногда чистит улицы от снега, чтобы подзаработать, напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД».

В 2017 году Пашинин вступил в восьмой батальон «Украинской добровольческой армии» (УДА, сформирована на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»). В его составе он принимал участие в боевых действиях на Донбассе, уточняет агентство Nation News.