В России цены на ОСАГО взлетят до 70% Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Главные темы уходящей недели:

Стоимость ОСАГО может подскочить до 70 процентов. Из-за новых правил цена полиса будет зависеть не только от стажа вождения, но и от «истории штрафов». Теперь многие россияне не смогут себе позволить ОСАГО. А страховщики получат новые лазейки для повышения цен. Подробнее о реформе, из-за которой в Европе начали аккуратно водить.

На днях глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ЕГЭ стоит «убить», потому что из-за них пропадает желание учиться. Родителям высказывание банкира не понравилось. А противники экзаменов только обрадовались новому союзнику в лице Грефа. Рассказываем, изменится ли российское образование после громкого заявления главы Сбербанка.

В России появился пакет из бесплатных 10 телеканалов, региональные в этот список не попали. Из-за нововведения уральским телекомпаниям пришлось выкручиваться и придумывать способы борьбы за аудиторию. Вот что получилось.

Самая закрытая колония «Белый лебедь» в Пермском крае снова оказалась на слуху. После смерти одного из создателей, генерал-майора Василия Сныцерева об этом месте заговорили. Экс-сотрудники колонии о своей работе не распространяются, но «URA.RU» удалось узнать некоторые детали. Рассказываем о судьбах заключенных и методах, которыми «сломали» воров в законе.

На Ивановском кладбище Екатеринбурга могила Бажова обросла сорняком. 2019-й объявили годом писателя, но о дани уважения забыли. На кладбище похоронены многие знаменитости, могилы которых заброшены. Здесь есть и самый загадочный участник группы Дятлова, и первооткрыватель промывки золота, и даже главный цареубийца. Показываем, как сейчас выглядит «уральский некрополь».

Вчера вся страна следила за боем Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Читатели «URA.RU» одними из первых смогли увидеть битву спортсменов. Если вы не успели посмотреть бой, не расстраивайтесь — мы сохранили его для вас.