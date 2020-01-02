Зачем Эстония требует российские земли, как защитить деньги в праздники, получить права станет легче. Главное за день — в подборке «URA.RU»

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2019 год выдался очень теплым. Климатологи уже знают, как это отразится на погоде в будущемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Эстония хочет забрать у России часть территории. В стране рассчитывают на часть земель Ленинградской и Псковской областей. Правда, эксперты утверждают, что такими заявлениями Эстония хочет привлечь к себе внимание.

Россиянам следует быть более бдительными в период новогодних праздников. Пока у честно трудящихся людей выходные, у мошенников — трудовые будни в самом разгаре. Эксперты по кибербезопасности рассказали, как защитить от воровства себя и близких.

Россиянам хотят облегчить процесс получения водительских прав. В ГИББД раздумывают над тем, что убрать из экзамена штрафные баллы. А с октября инспекторы будут смотреть на общую аккуратность водителя за рулем вместо фактических нарушений.

В России закончился срок «водной амнистии». Это означает, что садоводческим товариществам, у которых нет лицензии на свои скважины, придется заплатить штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. Изменение вызывает много вопросов у садоводов. Рассказываем, кому не придется регистрировать добычу воды и платить огромные штрафы.

Ушедший 2019 год стал одним из самых теплых. В ближайшие десять лет защитники природы могут вздохнуть спокойно — глобальное потепление замедляется. Но и расслабляться не стоит. Климатолог объяснил «URA.RU» происходящие изменения и рассказал о климатических тенденциях в будущем.

Соловьев ответил на насмешки телеканала «Дождь». В эфире ведущего назвали лжецом и посмешищем. Журналист считает, что «Дождь» пытается привлечь к себе внимание из-за падения рейтингов. А сам он уже давно не реагирует на «лай».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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