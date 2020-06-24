23 июня 2020
22 июня 2020

Главные новости в Тюменской области за 23 июня. Очаг COVID-19 выявили в Тобольске, в Тюмени открыли моногоспиталь

© Служба новостей «URA.RU»
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Тобольск. Виды и градоначальник, тобольск
Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Тобольске Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Тюменской области за 23 июня в обзоре URA.RU: Вспышка COVID-19 в Тобольске, новый госпиталь в Тюмени, 1 «Щ» класс появился в тюменской школе, продается легендарный дом

  • Вспышка коронавируса произошла в областной больнице №3 в Тобольске. В терапевтическом отделении заболели сразу 17 медиков, а всего в области инфекцию диагностировали у 46 человек.
  • В Тюмени запустили моногоспиталь, развернутый на базе одной из больниц. Планируется, что там будут принимать больных со средней степенью тяжести заболевания.
  • В Тюменской школе №65 произошел бум первоклассников — в школу подали более 15 тысяч заявлений. Для обозначения классов здесь используют все буквы русского алфавита кроме: Й, Ё, Ь, Ъ, Ы.
  • Памятник архитектуры «Дом Ларионова» в центре Тюмени выставили на продажу. Согласно истории в этом доме три дня гостил адмирал Колчак.
  • После снятия ряда ограничений, в тюменских ресторанах и кафе начался ажиотаж. Рестораторы сообщают, что горожане ежеминутно звонят и бронируют столики.
  • В Тюмени возобновились речные прогулки на теплоходах по Туре. Хотя срок начала навигации сдвинулся почти на месяц, теперь экскурсии будут проходить в обычном режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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