Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Тобольске Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Тюменской области за 23 июня в обзоре URA.RU: Вспышка COVID-19 в Тобольске, новый госпиталь в Тюмени, 1 «Щ» класс появился в тюменской школе, продается легендарный дом

Вспышка коронавируса произошла в областной больнице №3 в Тобольске. В терапевтическом отделении заболели сразу 17 медиков, а всего в области инфекцию диагностировали у 46 человек.

В Тюмени запустили моногоспиталь, развернутый на базе одной из больниц. Планируется, что там будут принимать больных со средней степенью тяжести заболевания.

В Тюменской школе №65 произошел бум первоклассников — в школу подали более 15 тысяч заявлений. Для обозначения классов здесь используют все буквы русского алфавита кроме: Й, Ё, Ь, Ъ, Ы.

Памятник архитектуры «Дом Ларионова» в центре Тюмени выставили на продажу. Согласно истории в этом доме три дня гостил адмирал Колчак.

После снятия ряда ограничений, в тюменских ресторанах и кафе начался ажиотаж. Рестораторы сообщают, что горожане ежеминутно звонят и бронируют столики.

В Тюмени возобновились речные прогулки на теплоходах по Туре. Хотя срок начала навигации сдвинулся почти на месяц, теперь экскурсии будут проходить в обычном режиме.