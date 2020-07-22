Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Нижние Серги (Свердловская область), пострадавшие от мощного наводнения. Вертолет с федеральным чиновником приземлился на вертолетной площадке районной больницы, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Главу МЧС сопровождает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В Нижних Сергах их встречают региональный министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев и мэр Нижних Серег Андрей Чекасин.
В планах делегации — осмотреть эпицентр паводка в Нижних Сергах, после чего министр чрезвычайных ситуаций страны проведет совещание в оперативном штабе, развернутом в местной администрации. Сейчас в Нижних Сергах обсуждаются три причины потопа — помимо природной, связанной с рекордными осадками, речь идет о двух техногенных.
Улицы Нижних Серег затопило 20 июля после ливня. Разрушенными оказались три дома, затоплены еще 63 дома, ремонтировать необходимо четыре моста. Всего было эвакуировано около 200 человек. Днем 21 июля президент России Владимир Путин поручил федеральному министру чрезвычайных ситуаций Евгению Зиничеву вылететь на место ЧП. Главный спасатель страны прибыл в регион накануне вечером, и провел ночь в одном из люксовых номеров пятизвездочного отеля Hyatt Кegency Ekaterinburg.