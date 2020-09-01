В 2020 году россияне рекордно сократили свои расходы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За первое полугодие 2020-го россияне сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тысяч рублей, что стало максимумом за последние 13 лет. До этого траты граждан с января по июль только росли. К такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года. С поправкой на инфляцию они уменьшились на 10%», — пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование.

Лидерами по сокращению потребительских расходов стали жители Москвы (траты за шесть месяцев снизились на 41 тысячу рублей), Якутии (на 28,7 тысяч), Севастополя (на 26 тысяч), Ямало-Ненецкого автономного округа (на 19,1 тысячу) и Краснодарского края (на 18,9 тысяч). Также серьезно экономить приходится жителям Калининградской области (снижение на 18,1 тысячу), Ханты-Мансийского автономного округа (на 17 тысяч), Дагестана (на 16,6 тысяч), Ставропольского края (16,2 тысячи) и Санкт-Петербурга (на 15,9 тысяч).

Больше всего, как рассказали журналистам издания в «Газпромбанке», расходы снизились на путешествия (на 90%), одежду и обувь (на 82%), а также кафе и рестораны (на 72%). При этом граждане стали больше тратить на продукты (на 32%), лекарства (на 25%) и алкоголь (на 22%).

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