Матвиенко ответила, обязательно ли прививаться от коронавируса

Вакцинация россиян от коронавируса не должна быть обязательной. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«[Вакцинация] не должна быть насильственной, обязательной», — цитирует ТАСС Матвиенко. По ее словам, решение о вакцинации каждый должен принять самостоятельно.
Матвиенко добавила, что привитый от коронавируса человек может спасти не только свою жизнь, но и жизнь своих близких. При этом массовая вакцинация поможет создать коллективный иммунитет у россиян, рассказала она. Матвиенко подчеркнула, что люди должны знать о достоинствах и недостатках вакцины, чтобы принять верное решение.
Матвиенко рассказала, что в Совете Федерации соблюдаются строгие меры безопасности, однако коронавирус обнаружили у семи сенаторов. Они переносят инфекцию в легкой форме.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нужно противостоять людям, которые призывают не проходить вакцинацию от коронавируса, передает RT. По ее словам, вакцина поможет остановить эпидемию.
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