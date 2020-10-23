На Урале начали доставлять первые iPhone 12

Новые смартфоны стоят от 70 до 140 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экспресс-доставка Яндекс Go привезет первые iPhone 12 покупателям в Тюмени, Сургуте, Екатеринбурге, Перми, Уфе и Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса.

«Яндекс Go начал доставлять iPhone 12 уже в первые часы после начала продаж, с 8 утра 23 октября. Это не только самый быстрый, но и самый безопасный способ получить первый в стране iPhone 12. Специально обученный курьер в маске и перчатках доставит покупку домой или в офис», — говорится в сообщении.

Предзаказ смартфонов начался в полночь 21 октября на сайте re: Store. Первые покупатели смогли купить телефоны и оформить там же доставку. В компании уточнили, что каждая доставка, отправленная через Яндекс.Go, застрахована.

Компания Apple показала новые iPhone 13 октября. Линейка 2020 года состоит из iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Новые смартфоны стоят от 70 до 140 тысяч рублей. Одними из главных новшеств девайсов стали поддержка сетей 5G и острые грани корпуса.