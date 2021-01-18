Мошенники могут перевести пенсию россиян, узнав номер СНИЛС

СНИЛС является главным документом для мошенников, которые пытаются оперировать пенсиями россиян. Зная номер этого документа, злоумышленники способны перевести накопления в негосударственный пенсионный фонд и получить за это вознаграждение. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
«Таким же способом, узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей. Поэтому не нужно сообщать эти данные никому, кем бы он ни представлялся», — приводит агентство «Прайм» слова собеседника.
Для защиты от действий мошенников Сигал советует не передавать третьим лицам свои личные данные. Все оформления бумаг нужно проводить в офисах организаций, заранее убедившись, что у них есть на это все лицензии.
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