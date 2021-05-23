Депутат Госдумы предложил ужесточить наказание для водителей

За поддельные номера будут наказывать по УК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Уголовном кодексе может появиться ответственность за умышленное и регулярное использование поддельных госномеров на автомобилях. Такие поправки в законодательство намерен внести глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В данный момент наказание, которое может получить водитель за использование поддельных номеров без цели совершить преступление, согласно КоАП, — это лишение прав управления автомобилем на срок от шести месяцев до года. Эта мера сегодня не останавливает систематических нарушителей ПДД, которые своим вождением создают опасные для жизни ситуации, причем, как правило, это небедные люди, — рассказал «Известиям» Нилов. Он отметил, что именно поэтому в качестве наказания предлагается ввести обязательные работы на срок до 300 часов либо исправительные работы на срок до одного года.

Ранее в России изменились правила автотюнинга. Теперь водители не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной техэкспертизы, а также протоколы проверки. Кроме того, запрет распространяется на автомобили, находящиеся в розыске. Изменения внесены постановлением правительства России и вступили в силу с 1 февраля, пишет RT. Иными словами, российскому автомобилисту необходимо получить разрешение от ГИБДД на тюнинг автомобиля, уточняет « Федеральное агентство новостей» .