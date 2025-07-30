Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
23:30
США пытались играть с Россией в рамках соглашения по оружейному плутонию
23:29
Дробыш высмеял методику Долиной по вокальному обучению
23:25
Реабилитолог рассказал о негативных последствиях плохой осанки
В двух регионах России объявлена ракетная опасность. Онлайн-трансляция
23:24
Ханты-Мансийск вошел в лидеры рейтинга эффективности местного самоуправления
23:20
Легковушку разорвало напополам в результате аварии в Екатеринбурге. Фото
23:19
МЧС: ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае
Крупнейшая в мире крылатая ракета «Гранит» с искусственным интеллектом: оружие, которого испугались на Западе
23:15
В Уфе обрушился дом
23:12
Калашникова встала на защиту Тарасова, обвиненнего в измене
23:09
Врач рассказала о вреде ватных палочек
Затопленные улицы в алтайской «Венеции»: что происходит в Барнауле после мощнейшего ливня. Видео
23:09
Одного из лидеров РДК*, сына режиссера Кирющенко, заочно арестовали в России
23:05
Россия ударила по порту с десантом ВСУ и продолжает наступление: главное об СВО 30 июля
23:05
На Москву обрушилась песчаная буря с ливнем. Видео
Россия отказывается от наследия Ельцина в ядерной сфере
22:59
Тюменские аграрии уже собрали сотни тонн картофеля, капусты и свеклы
22:48
Аномальные температуры ждут пермяков в начале августа
22:48
У Украины появятся баллистические ракеты
«ВкусВилл» восстановил сайт после сбоев: какие еще приложения могут не работать из-за технических неполадок
22:48
Генпрокуратура подала в суд на основателя ЮГК, представителей СК и надзорных органов. Скрин
22:44
Орбан: Зеленский допустил ошибки в мирных переговорах с Россией
22:43
Для работников промышленности планируют ввести новую выплату
Путин устроил двум опытным губернаторам проверку в Кремле
22:38
Fox News: ФБР нашло подготовленные к уничтожению бумаги о России и выборах в США
1
22:38
Приложение и кассы самообслуживания Rostics перестали работать
22:35
Прокуратура ЯНАО взяла на контроль проверку ДТП с наездом на ребенка
Под камнепадом в горах Пакистана погибла легенда мирового биатлона: кто такая Лаура Дальмайер
22:30
Мэр российского города объяснил отсутствие оповещений во время атаки ВСУ
22:29
В жестком ДТП в Екатеринбурге погибли двое, еще столько же в больнице. Фото
22:23
Легенда российского рока Самойлов выступил на главной площади Ханты-Мансийска. Видео
Масштабные DDoS-атаки парализуют российский бизнес: какие компании подверглись ударам хакеров
22:19
В Киеве люди вышли на улицы против политики Зеленского
22:13
Раскрыта причина срочной поездки главкома ВСУ Сырского в Запорожье
22:11
Суд продлил арест мэра Красноярска по делу о взятках
В Московском зоопарке с масштабом отметили день рождения панды Диндин. Фоторепортаж
22:09
В России вторую неделю подряд фиксируют дефляцию
2
22:05
Германия начала экономить на гражданах ради армии
1
22:00
Жители Кургана пожаловались на недоделки при строительстве улицы Витебского. Фото
Россия выработала иммунитет к западным санкциям: главные заявления Дмитрия Пескова 30 июля
22:00
Конфликт с Аэрофлотом, Боярским и вечное «Поле чудес»: Якубович празднует юбилей — 80 лет
21:52
В ООН предложили помощь России после землетрясения на Камчатке
1
21:46
Ученый рассказал, будут ли новые землетрясения на Камчатке
В Бирмингеме проходит прощание с легендой рока Оззи Осборном. Фоторепортаж
21:41
Сейсмолог рассказал о везении жителей Камчатки во время мощного землетрясения
21:40
Жители Камчатки испытали два землетрясения за пять минут
1
21:35
Спикер парламента Турции оценил пользу для Запада от эмбарго Трампа против России
Российские войска вошли в Степногорск: карта СВО на 30 июля
21:32
В МЧС прокомментировали информацию о химическом распылении над российским городом
21:31
«Пошла наперекор обществу»: указано на необычную деталь в родах Иды Галич
21:30
Пять свердловчан пройдут в финал губернаторской гонки: кто они
1
В России заблокировали популярный интернет-сервис: что такое Speedtest и чем он может быть опасен
21:27
Нестандартные способы заготовки смородины: как сохранить максимум пользы и вкуса
1
21:26
На Украине назвали условие, ради которого страна готова отказаться от вступления в ЕС
21:26
Сургутян зовут оторваться на творческом фестивале с ночевками в палатках на острове
Онколог рассказал о подробностях операции, которую проводил во время землетрясения на Камчатке
21:24
Власти переходят в MAX, БМП у аэропорта: главные новости Кургана 30 июля
21:23
Ozon переезжает в Россию
21:21
Кандидат в пермские губернаторы взялся за иголку с ниткой в избиркоме. Видео
Как выглядит Камчатка после крупнейшего за 73 года землетрясения: фоторепортаж
21:20
Фестиваль арбуза и фотопрогулки по городу: как провести выходные в Тюмени. Афиша
21:17
Госдума предлагает ввести верификацию иностранцев на сайтах знакомств
1
21:15
Рогов рассказал, кто и когда решит судьбу Зеленского
Скончался солист легендарной рок-группы Iron Maiden: что известно о первом вокалисте коллектива Поле Марио Дэе
21:07
Адвокат рассказал, какое наказание ждет террористов «Крокуса
21:06
Проблемы с интернетом и рост цен на масло: события дня в ЯНАО 30 июля
21:05
Германия запустила проверку по нападкам Зеленского на антикоррупционные органы
Родившая утром женщина на Камчатке два часа пряталась от землетрясения в машине
20:57
Россиянам рассказали о нашествии зараженных клещей
20:48
Директор Пермской галереи расскажет о новом здании музея на спецлекции
20:46
Культовый рэпер закатит ночную вечеринку у бассейна в Екатеринбурге
Ученый предупредил о толчках после землетрясения на Камчатке в течение года: главное о ЧП, охватившем 10 стран
20:45
В Ингушетии задержан чиновник Минобрнауки по подозрению в хищении
20:45
Власти показали, как собирают новые трамваи для Екатеринбурга. Видео
2
20:45
Челябинцев ждут живые концерты, экскурсии, стендап и уличная культура: куда сходить 2 и 3 августа
20:44
Шесть претендентов за кресло пермского губернатора рискуют выбыть из гонки
20:43
Глава свердловского минтранса со второго раза выполнил обещание, данное Паслеру. Видео
20:37
Зеленский лишился своего мозгового центра
2
20:29
15 архитекторов разработают проекты благоустройства для Шадринска
20:26
Арабские страны потребовали от ХАМАС отдать власть в Газе
20:20
Новый министр обороны Украины сделал сильное признание о ситуации ВСУ на фронте
20:20
В суде свидетели выступили в защиту экс-руководителя шахматной федерации ХМАО, обвиняемой в мошенничестве
20:18
В Салехарде готовят к открытию новую дорогу
20:15
Нижневартовск обошел другие города ХМАО по качеству транспортной реформы
20:14
Свердловские пенсионеры отдали миллионы рублей «курьеру из налоговой», попав на видео
20:12
«У нас жесточайший кризис»: сургутский изобретатель вездеходов — о трудностях бизнеса и уникальных идеях
1
20:10
Созданная в России ассоциация по фактчекингу помогла выборам в Венесуэле
20:09
Пермь осталась за бортом конкурса на звание культурной столицы России
20:08
MWM: российская атомная подлодка запустила крупнейшую в мире крылатую ракету
20:03
На Камчатке произошло новое землетрясение
20:00
Число претендентов на пост губернатора Пермского края сократилось
20:00
Назван главный фактор возникновения многих серьезных болезней
2
20:00
Зять челябинского олигарха Аристова проиграл суд с государством на миллионы рублей
20:00
Проживание с дедушкой и общий душ: реалии самой дешевой аренды жилья в Кургане. Фото
19:56
Путин назвал самое красивое место в России
3
19:55
IT-шников на Ямал привлекают с помощью компенсаций за найм жилья
19:55
Игрока ХК «Автомобилист» ограбили во время медового месяца во Франции. Видео
19:54
Пенсионерка на выборах пермского губернатора заручилась поддержкой почти всех территорий
19:53
Книга Навального* «Патриот» внесена в перечень экстремистских материалов
19:49
В Челябинске четырехлетний малыш выпал с шестого этажа жилого дома
19:47
МВД прокомментировало задержание комика Дмитрия Хрусталева
5
19:42
Раскрыта неожиданная просьба погибшей биатлонистки Дальмайер в завещании
19:38
В ЯНАО перенесли сроки включения уличных фонарей
19:37
Костромской губернатор Ситников разгромил давнего критика
19:36
Диетолог рассказала, какие продукты нельзя есть в жару
19:27
В Киеве закрыли центр, откуда мошенники обманывали россиян
19:27
В Перми жители двух микрорайонов на месяц лишились горячей воды
19:26
В США посмеялись над планами купить Командорские острова у России
1
19:26
Электроскутеры отправят бойцам в зону СВО из ЯНАО
19:25
Американский экономист рассказал о последствиях санкций Трампа против России
19:23
Куда обратиться курганцам, если ливень топит двор или дорогу
1
19:22
В тюменских ветаптеках нашли контрафакт
19:17
В Apple призвали владельцев iPhone срочно обновить свои устройства
19:11
В Екатеринбурге отправили в СИЗО участника разборки, в которой дрались 30 мужчин
19:10
Пугачева оценила курортные фото Олега Меньшикова
1
19:06
«Все утопает в зелени»: Никас Сафронов назвал лучшее место для отдыха и работы в России
2
19:04
В ФАС обнадежили по поводу цен на бензин в России
19:01
В центре Челябинска снесут дом ради нового ЖК
18:56
Внучка Боярского отреагировала на слухи о съемках в фильмах для взрослых
18:56
Германия массово закупается тяжелой военной техникой
18:56
В Ноябрьске задержали судимого наркоторговца
18:55
Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары по делу об убийстве
18:48
Власти рассказали, какие выплаты получат жертвы теракта в Сочи
1
18:46
ВСУ с помощью авиабомб атаковали Россию
18:43
Челябинцы попали в больницу с гепатитом после посещения «Мидийного места»
18:42
В Перми изменится движение по кольцу на площади Гайдара. Схема
18:38
В Тюмени погиб командир казачьего батальона. Фото
1
18:37
ВСУ ударили по детской площадке в Запорожье с детьми
18:33
Миллион краснокнижных мальков выпустят в Обь рыбоводы ЯНАО
18:30
В Германии потребовали срочную отставку фон дер Ляйен
3
18:26
В ХМАО назвали самые популярные вакансии
18:23
Первый в Ноябрьске Центр здоровья начал прием пациентов
18:20
Как тюменцам получить бонусы у сотовых операторов из-за неработающего интернета. Скрин
18:18
«Пускай на моей ошибке учатся»: екатеринбурженка рассказала, чего ей стоил перфоманс на концерте Тимберлейка
18:16
Жители Сибири и Дальнего Востока жалуются на сбои интернета
2
18:15
Эсеры не смогли пройти муниципальный фильтр на выборах пермского губернатора
18:15
По цене велосипеда: какие машины в Кургане можно купить до 500 тысяч рублей
1
18:14
В Госдуме предложили дать приоритет семьям с детьми в аэропортах
18:14
Челябинские таможенники остановили незаконный вывоз чучел сов в Казахстан. Фото
1
18:12
В Челябинске закроют движение по двум улицам в центре города. Схема
18:09
В Новом Уренгое вахтовик отработал один день и пропал, его ищут уже неделю. Фото
18:08
За полгода в Курганской области из-за коррупции уволили четырех чиновников
18:08
Более 60 участников СВО из Пермского края получили возможность бесплатно выучиться на управленцев
18:06
Дмитрий Хрусталев устроил дебош на борту самолета и был снят с рейса: чем известен шоумен
24
18:02
Появились кадры извержения вулкана после землетрясения на Камчатке
18:01
Ученые рассказали, где находится эпицентр землетрясения на Камчатке
18:01
Врачи Сургута спасли жизнь младенца, проглотившего батарейку
17:57
Shaman предупредил о мошенническом сайте, использующем его имя для сбора денег
1
17:55
Олимпийская чемпионка Дальмайер погибла в горах Пакистана
17:55
Тундровик из ЯНАО случайно убил жену во время плотских утех
4
17:53
Две звезды споют на старейшей уральской ярмарке в Ирбите
17:52
Росавиация аннулировала сертификат «Ангары», чей самолет разбился в Приамурье
17:51
Певица Bearwolf обратилась к курганцам. Видео
17:49
Плакали и кричали о любви: фоторепортаж с приговора экс-сотрудников ребцентра «Титан» в Перми
1
17:44
19-летний вратарь лондонского «Арсенала» признался в любви к Челябинску
17:44
Жена ведущего Диброва прокомментировала слухи о разводе
1
17:43
Десятки маршрутов автобусов изменят схему движения в Тюмени. Схема
17:43
В МЧС рассказали о последствиях землетрясения на Камчатке
17:40
Байкеры привезут в ХМАО капсулу с землей с поля сражений во время Великой Отечественной войны
1
17:39
Немецкая биатлонистка Дальмайер погибла в горах Пакистана
17:36
На Уралмаше сломанный трамвай парализовал движение остальных. Фото
17:35
Проект реконструкции Гостиного двора в Кунгуре не прошел новую госэкспертизу
17:35
«Ангара» больше не сможет обслуживать авиатехнику
17:34
На дороге из Салехарда в Лабытнанги на шесть ночей ограничат движение
17:34
Паслер зарядил свердловских депутатов на работу с избирателями перед выборами. Фото
1
17:30
На Камчатке после землетрясения началось извержение вулкана
1
17:30
Три пермских депутата заручились поддержкой муниципалитетов на выборах губернатора. Фото
17:30
Убийца прокурора ХМАО требует с сына в суде пять миллионов рублей
17:27
Членов «молодежки» тюменских единороссов изобразили в виде популярных китайских игрушек
17:27
Трамп ввел 25% пошлины в отношении Индии
1
17:26
ВС РФ нанесли мощный удар по базе десанта ВСУ в Очакове
17:22
Раненый тюменский участник СВО выступит на Кубке полпреда УрФО в турнире по теннису
17:22
Челябинский «Трактор» исчерпал лимит на легионеров
17:17
18-летний житель Кубани пытался устроить теракт за 100 тысяч рублей
2
17:16
Путин проведет переговоры с президентом Лаоса в Москве
17:15
Глава Саратовской области рассказал о компенсациях для жителей обрушившегося дома
1
17:15
В ЯНАО водитель проехал на красный и сбил 12-летнюю девочку
17:15
Массовое восхождение на ледник и поиски Бабы-Яги: афиша на выходные в ЯНАО
17:15
Армия и ученая степень: что известно про лидера азербайджанцев на Урале, которого объявили в розыск
8
17:13
«Что задохнулось, то задохнулось»: тюменцев предупредили об угрозе раннему урожаю картофеля
17:12
В Кургане запретят парковаться у вокзала
17:10
Пермский ресторан установил в летнике тотемные столбы с бесами. Фото
1
17:05
В МИД РФ отреагировали на планы Трампа ввести новые санкции
3
17:04
Пермским дорожникам купили дорогостоящих «умных тигров» для борьбы с борщевиком. Видео
17:02
Сбербанк урезает проценты по накопительным счетам
1
16:59
Один из крупнейших интернет-провайдеров в Петербурге подвергся хакерской атаке
16:59
«Разве можно смириться?»: как живет семья девочки, ставшей 11-й жертвой взрыва в Нижнем Тагиле. Фото
16:58
Когда придут пособия в августе 2025: график пенсий и других выплат
16:57
МИД РФ: Берлин участвует в репрессиях российских журналистов
1
16:55
В ЯНАО сертификатом школьника можно расплатиться у 29 местных предпринимателей
16:54
Тюменцы сдали на утилизацию более полсотни единиц оружия
16:50
Исследователи рассказали, какие продукты вызывают рак
16:47
Миасский завод создал передвижной отель для гоночной команды Lada Sport. Фото
16:47
Минцифры опровергло обязательность мессенджера Max для «Госключа»
16:43
Патриарх челябинской политики покидает заксобрание
1
16:41
Со старейшего пермского гастронома требуют снять вывески
16:39
Путин назвал главное условие успеха России
16:39
Отменены рейсы в Северо-Курильск из-за риска подтопления
16:38
Какое жилье и почему челябинцы покупают чаще всего
16:38
Водоемы ЯНАО пополнят 13 миллионов мальков ценных рыб
16:37
Кандидат в свердловские губернаторы принес в избирком одну подпись в свою поддержку. Фото
1
16:35
Mash: хакеры атаковали сеть «Доброцен»
16:35
На дачах Кургана заметили ядовитых пауков-ос. Фото
3
16:33
На каждый мандат в заксобрание ЯНАО претендуют по 10 кандидатов
1
16:28
Наводнение затопило ключевые рыбные предприятия Сахалина после землетрясения
16:26
В Роскомнадзоре объяснили блокировку сервиса Speedtest
16:23
«Хорошо воюют ребята»: Путин высоко оценил бойцов 34-й бригады
16:19
Франция игнорирует просьбы задержанного баскетболиста Касаткина
16:18
Курганская область вошла в число самых безопасных регионов России. Инфографика
3
16:15
На Камчатке отменена угроза цунами
16:15
Трамваи в Челябинске изменят маршрут движения 1 августа
16:15
Сильный ветер с дождем прогнозируется в Кургане и Шадринске
1
16:14
Второе уголовное дело закончилось для главы ЖКХ Троицка Могильникова штрафом
1
16:09
Бастрыкин потребовал проверить «резиновую квартиру» с мигрантами в Тюмени
16:09
Дмитрий Хрусталев снят с рейса Калининград-Москва
17
16:08
«Я потеряла дочь»: тагильчанка заявила Бастрыкину, что невиновна в гибели 11 человек. Видео
16:06
В России зафиксирован взрывной рост числа пользователей с биометрией
16:06
Пермячка поймала в Каме огромного сома. Фото
16:06
Захарова: угрозы ударов по ядерным объектам Ирана вызывают озабоченность
16:06
Пять главных проблем, возникших из-за сбоя в работе мобильного интернета в Тюмени
1
16:06
Курганское правительство переходит на отечественный мессенджер MAX
16:04
Набережную Кургана затопило из-за дождя. Фото, видео
1
16:03
В Кремле опровергли резкие заявления о вмешательстве РФ в выборы Молдавии
16:02
Борьба политэлит за Иркутский район нанесла ущерб «Единой России»
16:02
Ученые составили портрет типичного пермского зооволонтера
15:59
Мишленовское бистро и ресторан Басты: какие заведения открылись летом в Тюмени
15:59
Ученые предупредили о повторном землетрясении на Камчатке
15:57
Из-за отключения интернета в свердловском городе перестали принимать оплату по картам. Фото
15:56
ИИ-компаньоны помогают жителям ЯНАО справляться со стрессом и тревожностью
15:56
«Космическое сотрудничество стоит особняком»: Песков высказался о поездке Баканова в США
15:55
Россия ответила на планы Австрии вступить в НАТО
15:54
Песков признался, как в Кремле отнеслись к ультиматуму Трампа
15:54
В Кургане маленького ребенка сбили у подъезда. Видео
2
15:53
В Китае ответили на угрозы США ввести вторичные санкции против России
15:53
Песков ответил на вопрос URA.RU о новом госперевороте на Украине
1
15:50
Челябинский губернатор Текслер показал первые результаты программы, которая коснется каждого. Видео
15:46
Тюменец заплатил 250 тысяч рублей алиментов, чтобы не сесть в тюрьму
15:45
Захарова раскрыла планы Киева столкнуть Россию и Азербайджан
1
15:45
Песков: российская экономика продолжает функционировать, несмотря на санкции
15:45
В Кремле прокомментировали землетрясение на Камчатке
15:45
Исполнительница хита Godzilla выступит в Кургане бесплатно. Афиша
15:45
Открытки и поздравления на Международный день дружбы 2025: быстро, бесплатно и от души
15:44
Эксперты рассказали, как бизнесу увеличить число откликов от покупателей на 40%
15:41
В Северо-Курильске закрыли школы после мощного землетрясения
15:40
Минобрнауки Ингушетии опровергло сообщения об обысках
15:37
«Пролетела перед носом»: молния залетела в дом курганцев и чуть не ударила током семью
2
15:36
Мишустин обновил стратегию по борьбе с санкциями
15:35
На северо-западе в Челябинске построят крупный спортивно-развлекательный комплекс
15:34
Тюменцам хотят предложить убивать волков за деньги. Видео
15:32
Многодетным семьям объяснили, как получить бесплатный земельный участок
2
15:32
На Камчатке во время мощного землетрясения приняли роды у 14-летней девушки
1
15:31
Зеленский построит четыре дворца под Киевом
2
15:31
В США пожаловались, что главный американский канал уступил RT
15:30
Косметика и угощенья: какие подарки привезти друзьям в ХМАО из путешествий
15:28
В ХМАО на месторождении погиб нефтяник
15:28
В Салехарде на четыре часа задерживается вылет и прилет самолетов до Екатеринбурга. Скрин
15:27
Под Екатеринбургом инспектор брал взятки за сдачу на права, ему вынесли серьезный приговор
15:26
Седокова ответила на обвинения в доведении бывшего мужа до суицида
15:26
Трое мигрантов незаконно въехали в ЯНАО и попались полицейским. Фото
2
15:23
В Перми частично закрыли движение по Красавинскому мосту
15:22
Матвиенко ответила Трампу, кому следует адресовать его ультиматумы
15:20
Приложение и сайт «Самоката» перестали работать
15:20
Незаконное казино с игровыми автоматами прикрыли в Тюмени
1
15:20
Красноярцев пугают фейковым видео с беспилотниками над регионом
15:16
Большинство россиян поддержало создание национального мессенджера
7
15:14
Подростки из ХМАО жалуются на сбои в работе онлайн-игр
15:14
В Тюмени остро не хватает водителей и складских рабочих. Эксклюзив
15:12
Сервис Speedtest уличили в работе на иностранные спецслужбы
15:10
Ученая Теняева опровергла слух о вине России в нашествии саранчи на Украине
15:08
Премьер Польши допустил скорое завершение СВО
4
15:07
Легендарный калужский сенатор сохранил место в Совфеде. Инсайд
15:07
«Вкусвилл» раскрыл причину массового сбоя приложения
15:05
Матвиенко рассказала до каких пор будет продолжаться СВО
3
15:04
Весь Кировский район Перми останется без горячей воды почти на месяц. Фото
15:04
Два мигранта Королевства Марокко получили срок за пересечение курганской границы
15:01
За что осудили экс-сотрудников пермского реабилитационного центра «Титан»: подробности уголовного дела
15:00
Фокусы, шоу мыльных пузырей и бисероплетение: что ждет юных челябинцев в выходные
14:59
На СВО погиб стрелок Токарев из Курганской области. Фото
14:58
Россия и Китай проведут совместные учения в море
14:56
Россиянам подсказали, как правильно сушить зелень на зиму
14:55
В минобрнауки Ингушетии прошли обыски
14:54
ВС РФ ударили по складам и инфраструктуре ВСУ в 156 районах
14:54
В Санкт-Петербурге неизвестный открыл стрельбу по водителям
14:53
Олег Газманов высказался о тюменской публике после концерта на Дне города
2
14:52
Роскомнадзор заблокировал интернет-сервис Speedtest
2
14:52
Массовый сбой зафиксирован в работе умных касс «Эвотор»
14:50
Супермаркет «Метрополис» судится с рестораном грузинской кухни из-за десятков тысяч рублей
1
14:48
В Новом Уренгое поймали шесть пьяных водителей
14:48
Жители элитных ЖК Сургута требуют от мэрии построить школу, которую ждут 20 лет
14:47
На северо-западе Челябинска к концу года построят две новые школы
14:45
Италия вызвала посла РФ из-за «списка русофобов» с президентом Маттареллой
14:45
В Перми вынесен приговор экс-сотрудникам ребцентра «Титан»
14:43
Стало известно, когда пройдет российско-китайское военно-морское учение
14:42
Райффайзенбанк обновил рекорд по убыткам
14:40
ИИ построил в Тюмени новые мосты через Туру. Фото
14:38
Роскомнадзор заблокировал сервис Speedtest
2
14:37
Жители ЯНАО придумали более 700 идей для развития региона
14:34
Глава ЦИК Караман: страны ЕС имеют право вмешиваться в выборы в Молдавии
14:34
Блогер и телеведущая Ида Галич стала мамой во второй раз
1
14:34
Прямые рейсы из Екатеринбурга запустят до самого северного эмирата ОАЭ
14:31
Мессенджер Max станет обязательным для подписания документов
1
14:30
Курганский мэр не может отгулять 40 дней отпуска: город не на кого оставить
6
14:28
В здании Минобрнауки Ингушетии проходят обыски
14:27
На Камчатке введен режим повышенной готовности
14:25
Ведущая Барановская рассказала, как пережила землетрясение в открытом море у Камчатки
14:20
В Кургане самозанятая боится остаться без денег из-за реорганизации ЦБ, которая отразилась на Сбере
1
14:19
В Госдуме ответили на обвинения Санду во вмешательстве России в выборы Молдавии
14:19
Россию атаковали больше 130 украинских БПЛА
14:17
Трупы свердловчан, умерших от коронавируса, перестали обследовать
14:15
СК разобрался с делом жителя Балашихи, отравившего свою семью
14:11
На бульваре Солнечном курганцев бесплатно угостят арбузами
1
14:11
Умер первый солист метал-группы Iron Maiden
14:10
Афтершоки: что это такое и как себя вести во время повторных подземных толчков
14:10
У челябинки, лишившейся дочери в ДТП, отнимают внука
2
14:10
Украина атаковала Россию 133 беспилотниками за сутки
14:10
Пермский губернатор Махонин и сенатор Муратов посетят завод «Курганприбора». Эксклюзив
14:09
«Зеленые» раскритиковали тюменские власти за решение платить охотникам за убийство волков
14:04
В ХМАО завершены поставки топлива в труднодоступные районы. Фото
14:04
Тюменцам рассказали, как выбрать подрядчика для строительства коттеджа
14:03
Жительнице ХМАО заблокировали карту после оплаты переводом в овощном ларьке
2
14:01
Лунный календарь на август: лучшие дни для посадок, обрезки и уборки урожая
14:00
Биатлонный комплекс в Пермском крае отремонтируют к 2027 году
13:59
Экс-ректор РАНХиГС Мау: перестройка научила РФ не впадать в финансовый популизм
13:57
Брат Хабиба Нурмагомедова занял первое место в рейтинге UFC
13:53
В Челябинске с начала года построено 294 тысячи «квадратов» жилья
13:52
Под Курганом археологи нашли череп древнего дикого быка. Фото
13:52
Возник высокий риск извержения вулкана на Камчатке после землетрясения
13:51
Челябинцев при стрессах начали успокаивать роботы
13:47
В ЯНАО определен город-лидер по объемам доходов и расходов
13:43
Жителей Камчатки, которым некуда идти из-за землетрясения, разместят в ПВР
13:42
Защитник челябинского ХК «Трактор» Прибыльский продлил контракт на два года
13:40
Аэрофлот стабилизировал расписание полетов
13:36
На крупном заводе Кургана соберутся более 15 дизайнеров одежды со всей России
13:35
Что известно о цунами после землетрясения на Камчатке и как от него спастись
13:31
Пермские рыбаки поймали сома-гиганта. Фото
13:31
Ассенизатор удобрил улицы Салехарда содержимым септиков. Видео
1
13:31
В правоохранительных структурах Березников произошли серьезные кадровые перестановки. Фото
13:28
Аэрофлот полностью стабилизировал расписание полетов
13:27
Средство от тысячи болезней: чем ценна княженика, которая поспела на Урале
1
13:26
112: взрослые и ребенок пострадали во время землетрясения на Камчатке
1
13:26
Тюменцы больше не смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД лично
13:24
Росстандарт запретил продавать в России некоторые китайские грузовики
1
13:20
Из-за дождей Свердловской области грозят наводнения
2
13:19
Жительница ЯНАО ушла за ягодами и заблудилась в горах
13:19
Алаудинов раскрыл, как ведут себя ВСУ у границы с Белгородской областью
13:18
Паслер готовится представить свою предвыборную программу
4
13:16
Полиция объявила в розыск лидера азербайджанской диаспоры на Урале. Скрин
13:13
Курганский избирком не пустил на выборы лидера несистемной оппозиции
13:11
В Тюмени пенсионерка сломала позвоночник, поскользнувшись на крыльце банка
13:07
В России приостановили выпуск популярных китайских грузовиков
2
13:04
Бывшую статусную чиновницу из Перми Чиркову предложили отправить в колонию на десять лет
13:03
JPMorgan назвали стоимость складного айфона, который выпустят через год
13:02
Что известно о подрядчике, который должен достроить пермский аэропорт
13:01
В Тюменской области завершили капитальный ремонт в 20 многоквартирных домах
13:00
Челябинец предстанет перед судом за угрозу зарезать начальника отдела дознания
13:00
В Тюмени школьные чаты перейдут в новый мессенджер
12:59
Суд в США вынес решение по поводу песен «Ласкового мая»
2
12:52
WP: Трамп пошел Китаю на уступки
12:48
Челябинцы потребовали отремонтировать ветхую веранду детского сада. Фото
12:47
Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском
12:42
Уровень воды в реке Куса поднялся на один метр, прокурор контролирует ситуацию
1
12:39
Боты-психологи набирают популярность у жителей ХМАО в борьбе со стрессом
12:38
В Перми на время изменятся маршруты трех автобусов. Схема
12:37
В зоне СВО погиб боец из Тюменской области. Фото
12:36
Фельдшера скорой помощи заподозрили в поджоге банка в Пушкине
12:35
ВСУ отступают из района Красноармейска
12:35
В ЯНАО создадут единую диспетчерскую службу экстренной медпомощи
12:34
Власти ЯНАО о перебоях с интернетом: «Причины не зависят от оператора связи»
12:33
В Перми на экотропе у Егошихи появятся огромные святящиеся гнездо и цветок. Фото
12:31
В Екатеринбурге неожиданно слетел хедлайнер крупного фестиваля
1
12:30
Семьянин из Коми: что известно о новом начальнике ГАИ ЯНАО Владимире Покидко
12:28
Жительница Химок догнала вора и забрала свои вещи назад. Видео
12:25
Камчатка и Япония под ударом мощного цунами: последствия стихийных бедствий. Фоторепортаж
12:22
Челябинские ягоды раскупают оставшиеся без урожая южане. Фото
1
12:18
Жители ХМАО распродают дорогущие элитные иномарки. Фото
3
12:16
Египетская авиакомпания запустила чартеры из Перми в Шарм-эль-Шейх
12:16
РБК: совладелец Внуково решил вложиться в Домодедово
12:13
Тюмень заняла пятое место в важном федеральном топе
12:08
Кандидат в свердловские губернаторы от ЛДПР в последний день донес бумаги на выборы. Фото
2
12:07
Свердловчанка зарезала сожителя из-за его ревности
12:04
Еще двое убийц псковских десантников отправятся в тюрьму
12:02
Медиков, проводивших операцию на Камчатке во время землетрясения, наградят
12:00
В США ужаснулись словам Трампа о России
2
12:00
Главный парк Ноябрьска ожидает масштабная реновация
12:00
После национализации ЮГК экс-владелец «Челябинск-Сити» снимается с выборов
2
11:59
В Челябинске увеличат число автобусов на популярном маршруте
11:59
Медиков, оперировавших пациента во время ЧС на Камчатке, наградят
11:56
День железнодорожника в Челябинске отпразднуют живой музыкой и забегами
11:55
У тюменца за долги забрали авто, на которое он оформил кредит
2
11:52
На Садовом кольце временно закроют движение
11:50
Солнце атакует: будет ли магнитная буря 31 июля 2025
11:49
Стало известно, где находился эпицентр мощного землетрясения на Камчатке
1
11:44
Советник губернатора показал вольеры и кассы нового зоопарка в Перми. Видео
11:42
Подрядчик, ремонтировавший сквер Победы, благоустроит аллею памяти в ЯНАО
11:41
Проблемы с мобильным интернетом в ЯНАО: таксисты остаются без заказов
11:38
Землетрясение зафиксировали на Алтае
11:37
Shaman экстренно обратился к фанатам с важным заявлением
5
11:34
С начала года в тюменских лесах заблудились десятки грибников
2
11:32
Где на Камчатке и в Сахалинской области фиксировались подземные толчки. Карта
1
11:28
Для кондукторов тюменских автобусов введут новую льготу
1
11:28
В Кургане подростки на самокате сбили женщину в Парке Победы. Фото
4
11:25
Гибель медведя на трассе в ЯНАО попала на видео
3
11:23
Украина потеряла учебный центр и 200 солдат в Черниговской области
1
11:22
Минсельхоз просит производителей ограничить цены
2
11:21
Появилась полная схема перекрытия дорог в Челябинске в день проведения благотворительного забега
11:19
Строительство сквера на месте бывшей инфекционки в Перми начнется в сентябре
11:18
В Тюменской области завершается прием заявок на форум «УТРО»
11:15
Санду срочно собирает Совбез Молдавии из-за иностранного вмешательства
11:14
Врачи спасли 19-летнюю свердловчанку, машина с которой разбилась всмятку. Фото
11:11
На Сахалине после землетрясения отключили свет
11:10
Удержать и развить: как «ПЦБК» строит стабильную кадровую систему будущего
11:07
Власти ХМАО ищут кандидатов на должность главврача окружной больницы
11:06
Волны от землетрясения на Камчатке дошли до Свердловской области
11:02
Тюменцы стали реже оформлять кредитные карты
11:01
Mazda разбилась в ДТП с мотоциклистом в Курганской области. Фото
10:57
Сорта пшеницы, созданные курганскими учеными, испытали на агробатле. Фото
10:56
Ушедший на СВО мэр из ХМАО решил вернуться во власть
1
10:54
Жители ЯНАО похвастались трофеями с «тихой охоты». Фото
10:54
Природные парки Камчатки на время закрыли от туристов
10:53
В Челябинске перенесли торги по продаже чаеразвесочной фабрики купца Кузнецова. Фото
10:49
Российских водителей предупредили о новом штрафе
1
10:45
Автомобили и телевизоры подешевели в Курганской области. Инфографика
10:40
Четыре волны цунами прошли на Сахалине
10:37
В Челябинске шотландская кошка выкармливает дикого бельчонка. Видео
2
10:37
В Тюмени поднимут плату за детские сады из-за подорожавших продуктов
10:34
Мужчина, избивший подростка в кафе Салехарда, отправится в колонию
2
10:33
Дрон ВСУ протаранил 10 квартир в Белгороде
10:29
Молодежь Пермского края представила регион на форуме «иВолга-2025». Фото
10:27
Курганская ГАИ показала видео аварии, где иномарка жестко сбила велосипедиста
10:27
На упаковках для вейпов могут появиться специальные таблички
10:25
В Перми продлили перекрытие улицы Борчанинова
10:23
Пассажиры из Сочи прилетают в Курган позже назначенного времени
10:22
Работникам метро в Екатеринбурге на четырехдневке урезали зарплаты
2
10:20
Житель ЯНАО пытался купить автомобиль и лишился 700 тысяч рублей
10:19
Лагерь экспедиции РГО смыло на Курилах
10:18
Российский моряк с подбитого хуситами судна впервые вышел на связь
1
10:13
Новый цех по производству лимонадов и квасов откроют в Ишиме
1
10:08
Сотрудника челябинского ЧОП осудили за нападение на посетителя банка
10:08
Какие регионы России подверглись ударам беспилотников ВСУ: карта атак 30 июля
10:05
В Челябинской области эвакуируют жителей поселка. Видео
10:03
Shot: дрон ВСУ влетел в белгородскую многоэтажку
10:03
Задержки рейсов в России 30 июля: информация к этому часу
09:58
В ЯНАО отремонтировали дорогу после жалоб пенсионерки
09:58
В Кургане разрушается Бурова-Петровский мост, который ремонтировали два года. Фото
9
09:58
Тысячи человек эвакуировали на Курильских островах после землетрясения
09:55
Земля дрожала, а руки — нет: врачи спасали онкобольного пациента во время землетрясения. Видео
09:53
В Челябинске во дворе жилого дома водитель сбила двух детей
1
09:52
Новый метод выявления рака простаты создали врачи из Челябинска
09:50
Самый молодой депутат заксо подал документы на выборы свердловского губернатора
09:49
Тюменские чиновники пришли в гастрономический восторг от угощений Лукашенко. Инсайд
09:46
Новый межобластной маршрут автобуса запустят из Тюмени
09:42
«Нельзя идти по пути коммунистов»: депутат Милонов — о запрете произведений иноагентов
09:41
В России появится первое реалити-шоу для бизнесменов
2
09:40
В Кургане автомобиль перевернулся на крышу во время погони от полиции. Видео
2
09:38
В Сахалинской области ввели режим ЧС из-за землетрясения
09:35
ВСУ атаковали российский регион тремя дронами
09:34
Россиян предупредили о снижении ставок по депозитам на 3-4%
09:30
Пермская компания внедряет новые технологии для очистки сточных вод
09:28
В Курганской области дорожают молочные продукты и рыба. Инфографика
09:21
Восточным регионам Китая и Тайваню угрожает цунами
09:20
В Кургане готовятся к установке постамента для БМП-3 возле аэропорта
7
09:16
ВСУ меняют статус пленных, чтобы сэкономить на выплатах
09:08
Еще одной стране угрожает цунами из-за землетрясения на Камчатке
09:07
Новосибирские ученые создали учебник для молодых родителей
09:00
Депутат Госдумы Лантратова поддержала родительский контроль за детьми в сети
08:56
Российские FPV-дроны разнесли бронеавтомобиль НАТО
08:54
Из порта Северо-Курильска эвакуировали 300 человек
08:54
На Украине создали нацбаты из дезертиров
08:51
Как спастись во время землетрясения и что делать после него
08:50
Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей
08:48
«Придумали товар из отходов и он попер»: пермский селлер о потребительском терроризме и конкурентных войнах
08:45
Не изучили и на 10%: режиссер сериала «Пещера» рассказал о тайнах челябинских подземелий
2
08:43
Блогерша из Екатеринбурга через Тимберлейка нашла способ выйти замуж. Видео
1
08:38
Мощная волна цунами сорвала суда с причала и унесла в пролив
08:35
Трамп позволил остаться украинцам, приехавшим в США
08:31
Татьяна Буланова отказалась работать с Крутым и Матвиенко
3
08:31
Рейс из Петропавловска на Северо-Курильск отменили из-за обстановки на Камчатке
08:30
URA.RU выяснило, кто будет работать в новом медиа-активе семьи Муратова в Кургане. Эксклюзив
1
08:20
Жители Сургута вдвое чаще выбирают кремацию вместо захоронения
1
08:15
Россиян, получающих больше миллиона в месяц, стало больше
9
08:07
Глава Камчатки развернул региональный штаб после мощного землетрясения
08:02
Четырем странам угрожает цунами после землетрясения на Камчатке: какие регионы в опасности. Карта
1
08:00
Сильные порывы ветра и дожди ждут тюменцев
07:58
В России предложили США продать Аляску по рыночной цене
3
07:57
Прокуратура Сахалинской области открыла горячую линию после землетрясения на Курилах
07:52
Россияне начали не стесняться и шиковать в магазинах
16
07:51
Назван главный изъян удивительного лекарства от ВИЧ
07:51
Зарплаты впервые за долгое время начали нравиться и работникам, и работодателям
3
07:48
Московский суд рассматривает иск к актеру Деревянко: история о займах в 150 миллионов
07:45
Водопровод, теплое помещение, дороги: шадринец требует обустроить кладбище
1
07:42
Сирены, оповещающие о цунами, завыли в Японии. Видео
07:40
Где в Тюмени установлены станции зарядки для электромобилей. Карта
07:36
NBS: глава Пентагона может уйти в отставку
07:33
Угрозу цунами объявили на всех Курильских островах
07:30
Стрелок из ЯНАО погиб в зоне спецоперации. Фото
1
07:26
Mash: бывший сотрудник МЧС напал на полицейского с ножом
07:25
Суд оставил Джигурду без наследства
07:22
Появились пугающие видео землетрясения на Камчатке
2
07:19
Российские автобусы оборудуют кондиционерами и обогревателями
2
07:16
«Мама просила держать иконки»: как жители Камчатки переживают мощнейшее землетрясение
2
07:13
В двух американских штатах объявили угрозу цунами из-за событий на Камчатке
07:06
В Тюменской области взлетели цены на шоколад
07:05
В Свердловской области ожидается кратковременное похолодание с осадками
07:05
Землетрясение на Камчатке побило рекорд 73-летней давности
07:04
Курганские вандалы загадили благоустройство на площади в Шумихе. Фото
1
06:54
В главном аэропорту Камчатки начал рушиться потолок. Видео
06:37
В ЯНАО подскочили цены на сливочное масло
06:36
Магнитуда землетрясения у Камчатки составила 8,5 балла
06:29
Цунами обрушилось на прибрежную зону Северо-Курильска. Фото
06:21
ТАСС: жители Запорожской и Херсонской областей объединились для борьбы с ТЦК
06:19
Несколько человек пострадали во время землетрясения на Камчатке
05:57
У россиян внезапно и без причины перестал работать Steam
4
05:56
За мужество и отвагу два бойца из ХМАО награждены посмертно
05:52
Часть детского сада обрушилась из-за землетрясения на Камчатке
05:49
МЧС Сахалина вышло на связь после мощнейшего за 10 лет землетрясения
05:44
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за 10-летия землетрясение, есть угроза цунами: главное
05:38
Перевозчик продлил полетную программу из Перми в Узбекистан
05:36
В Кольцово авиакомпания Red Wings отменила три рейса
05:28
Мощнейшее за 73 года землетрясение началось на Камчатке и Сахалине, идет эвакуация: онлайн-трансляция
1
05:28
На Камчатке зафиксировали сильнейшее за десятилетия землетрясение
1
05:15
В ХМАО грузовик снес ограждение и вылетел на тротуар. Фото
05:14
С августа в Пермском крае проиндексируют выплаты работающим пенсионерам
05:08
Курганцы вспомнили члена гордумы, который построил уникальный дом для жены. Фото
7
05:07
На Камчатку обрушилось сильнейшее землетрясение, объявлена угроза цунами
05:07
Наследство брата главы ММК Рашникова за день подешевело на 10 миллионов рублей
04:53
Выяснилось, как должны рассчитывать плату за вывоз мусора по закону
3
04:42
Популярную певицу задушил муж во время ссоры, она была мамой троих детей
3
04:35
США просчитали риски для себя от новых санкций против РФ
04:27
В ГД не остались в стороне и приготовили подарок для отцов при рождении ребенка
1
04:17
Учителям РФ захотели выдавать 13-ю зарплату при одном условии
2
04:16
Власти планируют создать единый электронный реестр кладбищ Пермского края
03:58
Свердловские геймеры остались без игр из-за сбоя работы интернета
03:56
В стране, где находятся российские войска, боевики убили 50 военных
03:48
В Совфеде озвучили неприятную для Трампа правду об угрозах России
03:45
Трамп честно ответил на вопрос, как его жена относится к Путину
03:30
Решилась судьба пермского банкетного зала после массового отравления гостей
1
03:29
Мост уплыл, машины отогнали на гору: в челябинском поселке ввели особый режим. Фото, видео
03:25
ВСУ не стали скрывать последствия удара по учебному центру
03:22
В Тюмени два свердловских подростка влетели в легковушку на электросамокате. Фото
2
03:19
Румыния объяснила слова премьера о вводе войск на Украину
03:07
Удар «Искандера» по полигону с сотнями боевиков ВСУ попал на видео
03:03
Стало известно, кто будет ведущим на День города в Екатеринбурге
02:49
Клиенты Озон-банка узнали хорошую новость, которую ждали всем сердцем
02:41
Курганских охранников зовут работать в новые регионы за 217 тысяч рублей
3
02:31
В Ханты-Мансийске десятки школ и детсадов ждут масштабную проверку
02:23
Минобороны отчиталось о сбитии новой волны дронов, атаковавших Россию
02:14
Решение властей сдержать цены на продукты не понравилось производителям
3
02:08
Трамп запутался, пытаясь угрожать РФ, и начал отсчет до окончания СВО: главные заявления лидера США
1
02:05
Челябинцам озвучили ценники на домашние огурцы и картошку. Скрин
01:49
К юбилею в столице Ямала обновят стелу первопроходцам. Фото
2
01:47
В США взорвался завод, принадлежащий топливной компании Horizon. Видео
01:46
В Кисловодске завершились поисковые работы на месте обвала грунта
01:25
СК возбудил дело после гибели ребенка от удара током в Свердловской области
01:12
Курганцы похвастались урожаем белых грибов у деревни Белый Яр. Фото
2
01:10
Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту
2
01:09
Звездный актер Романович готов отдать органы ребенку
01:00
Армения задумалась открыть ворота на границе с Азербайджаном
1
00:57
Пермские следователи проверят мать ребенка, которого истязал отчим
00:54
Власти ХМАО продлили срок повышенных выплат для участников СВО
00:51
В ГД не стали молчать после резких угроз Трампа Путину
2
00:48
В Вашингтоне началась паника из-за действий партнера России
00:44
Трамп раскрыл, поедет ли на саммит G20 в связи с «множеством проблем»
1
00:17
Появились кадры из пережившего удары ВСУ Сальска, где погибли саперы. Фото
00:13
На стройке гостиницы в Александровске рухнули перекрытия: реакция властей
00:13
Трамп не стал беспокоиться из-за ущерба для мира от санкций против РФ
00:13
Адвокаты экс-владельцев «Макфы» подали очередную жалобу в Верховный суд
00:08
Сотрудники ГИБДД поймали ночного дрифтера в ХМАО
00:00
Буланова озвучила черный список продюсеров, с кем никогда не будет работать
10