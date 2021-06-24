Дерипаска назвал срок ухода Путина

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
По мнению Олега Дерипаски, Владимир Путин останется у власти еще десять лет Фото:

На ближайшие десять лет президент России Владимир Путин останется у власти, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. По его мнению, это уже признали в США, а значит у Евросоюза появилась возможность найти компромисс в отношениях с РФ.

«После февральского самоподрыва оппозиции в России даже лидерам свободной Европы стало ясно, что и следующие 10 лет президент в России не поменяется и договариваться обо всем, что Европе нужно от нас, придется именно с ним», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Он добавил, что данный факт уже признали американцы. По его мнению, сейчас у Евросоюза появилась хорошая возможность найти компромисс и выйти из состояния конфронтации с Россией. Дерипаска добавил, что Москва в этом случае не должна жертвовать отношениями с Китаем.

Ранее Путин во время интервью американскому телеканалу NBC заявил, что в России ничего не «обрушится в одночасье» после его ухода с поста главы государства. По его мнению, в стране много проблем, но ситуация абсолютно иная, чем после ухода президента РФ Бориса Ельцина. Путин отметил, что его преемник должен быть готов «положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю жизнь», передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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