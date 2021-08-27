27 августа 2021

В Крыму просят объявить в розыск инициатора водной блокады

© Служба новостей «URA.RU»
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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, водоснабжение, вода, крымский канал, водная блокада
С 2014 года в Крыму действует водная блокада, объявленная Украиной Фото:

Украинского политика Андрея Сенченко, которого в Крыму считают главным организатором водной блокады полуострова, необходимо объявить в международный розыск. Об этом заявил глава Общественной палаты республики Александр Форманчук.

«Роль Сенченко была действительно ключевой в организации водной блокады. Будучи уроженцем Крыма, Сенченко совершил акт преступления, прежде всего, против бывших земляков и земли, которая его взрастила и дала ему путевку в жизнь. В этом смысле ему нет прощения, как и нет срока давности этому преступлению», — приводит РИА «Новости» слова Форманчука.

Ранее сообщалось, что неустановленные лица после присоединения Крыма к России в 2014 году перекрыли Северо-Крымский канал и тем самым причинили ущерб экономической, социальной и экологической обстановке на полуострове. Также действуют энергетическая, транспортная, продовольственная и банковская блокады. Парламентарии полуострова грозились подать в суд на Украину. Позже следственный комитет РФ завел уголовное дело по водной блокаде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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