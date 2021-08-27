В Крыму просят объявить в розыск инициатора водной блокады

Украинского политика Андрея Сенченко, которого в Крыму считают главным организатором водной блокады полуострова, необходимо объявить в международный розыск. Об этом заявил глава Общественной палаты республики Александр Форманчук.
«Роль Сенченко была действительно ключевой в организации водной блокады. Будучи уроженцем Крыма, Сенченко совершил акт преступления, прежде всего, против бывших земляков и земли, которая его взрастила и дала ему путевку в жизнь. В этом смысле ему нет прощения, как и нет срока давности этому преступлению», — приводит РИА «Новости» слова Форманчука.
Ранее сообщалось, что неустановленные лица после присоединения Крыма к России в 2014 году перекрыли Северо-Крымский канал и тем самым причинили ущерб экономической, социальной и экологической обстановке на полуострове. Также действуют энергетическая, транспортная, продовольственная и банковская блокады. Парламентарии полуострова грозились подать в суд на Украину. Позже следственный комитет РФ завел уголовное дело по водной блокаде.
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