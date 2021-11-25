В шахте остаются 35 человек, местоположение которых пока не установлено. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Поисково-спасательные работы в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в которой 25 ноября произошел пожар, приостановлены до утра, 26 ноября. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

«Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана», — передает ТАСС слова Чуприяна.

Врио главы МЧС уточнил, что концентрация метана является взрывоопасной. Все спасатели в настоящее время поднимаются на поверхность.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября, на момент ЧП там находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали, уточняет RT. Спасателям до момента прерывания поисковой операции не удалось обнаружить полости с воздушными пузырями, передает Царьград. Также в МЧС сообщили о гибели трех горноспасателей, которые спустились в шахту на поиски рабочих.