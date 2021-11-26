Депутат Госдумы заявил о вхождении Донбасса в состав России. Сроки

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Шествие шахтеров Донбаса в поддержку ДНР. Расстрелянные авто. Донецк. Украина, донецкая республика, флаг донбасс, днр
Донбасс станет частью России в 2024 году Фото:

ДНР и ЛНР станут частью России в 2024 году. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его мнению, единственная возможностью прекратить войну в Донбассе — это формирование Юго-западного и Новороссийского округа, куда в том числе войдут и республики ДНР и ЛНР. «Я не знаю точно, могу только предположить, что это случится в лучшем случае в 2024 году — под конец избирательных циклов в РФ и США», — передает слова Вассермана Telegram-канал «Донбасс решает».

Ранее экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики, депутат Александр Бородай заявил, что Донбасс фактически является частью России. Единственное, что осталось — официально включить его в границы РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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