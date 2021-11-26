Донбасс станет частью России в 2024 году Фото: Карина Ванеш © URA.RU

ДНР и ЛНР станут частью России в 2024 году. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его мнению, единственная возможностью прекратить войну в Донбассе — это формирование Юго-западного и Новороссийского округа, куда в том числе войдут и республики ДНР и ЛНР. «Я не знаю точно, могу только предположить, что это случится в лучшем случае в 2024 году — под конец избирательных циклов в РФ и США», — передает слова Вассермана Telegram-канал «Донбасс решает».

Ранее экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики, депутат Александр Бородай заявил, что Донбасс фактически является частью России. Единственное, что осталось — официально включить его в границы РФ.