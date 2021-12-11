Автоюрист раскрыл, как оспорить штраф за парковку на газоне

За парковку на газоне, которого не видно под снегом, некоторым автомобилистам может грозить штраф в 5 тысяч рублей для физических и 300 тысяч рублей для юридических лиц. Однако это наказание можно оспорить, считает автоюрист, глава юридической службы Национального автомобильного союза Вадим Геворкян.
«[Зимой] при выборе места парковки я не руководствуюсь реестром зеленых насаждений. Если не можешь разглядеть, что за покрытием, то никакого газона не существует. Это должно быть каким-то образом обозначено — бордюрами или знаками», — его слова приводит Autonews.
Однако если такой штраф пришел, необходимо в течение 10 дней подать жалобу на организацию, которая заявила о нарушении. Также обжаловать можно напрямую в вышестоящем суде.
Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как безопасно вести автомобиль зимой. Для этого необходимо поставить зимние шины, ездить осторожно, снизить скорость. Поездка, на которую летом закладывалось 40 минут, в зимнее время может продлиться полтора часа, отмечает RT. Помимо этого, зимняя дорога несет несколько опасностей — это скользкое покрытие и плохая видимость. Городские дороги должны регулярно очищаться от снега, чтобы движение по ним было безопасным, передает Nation News.
За парковку на газоне, которого не видно под снегом, некоторым автомобилистам может грозить штраф в 5 тысяч рублей для физических и 300 тысяч рублей для юридических лиц. Однако это наказание можно оспорить, считает автоюрист, глава юридической службы Национального автомобильного союза Вадим Геворкян. «[Зимой] при выборе места парковки я не руководствуюсь реестром зеленых насаждений. Если не можешь разглядеть, что за покрытием, то никакого газона не существует. Это должно быть каким-то образом обозначено — бордюрами или знаками», — его слова приводит Autonews. Однако если такой штраф пришел, необходимо в течение 10 дней подать жалобу на организацию, которая заявила о нарушении. Также обжаловать можно напрямую в вышестоящем суде. Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как безопасно вести автомобиль зимой. Для этого необходимо поставить зимние шины, ездить осторожно, снизить скорость. Поездка, на которую летом закладывалось 40 минут, в зимнее время может продлиться полтора часа, отмечает RT. Помимо этого, зимняя дорога несет несколько опасностей — это скользкое покрытие и плохая видимость. Городские дороги должны регулярно очищаться от снега, чтобы движение по ним было безопасным, передает Nation News.