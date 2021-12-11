Автоюрист раскрыл, как оспорить штраф за парковку на газоне

12 декабря 2021 в 08:09 Размер текста - 17 +

За парковку на газоне могут оштрафовать на 5 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За парковку на газоне, которого не видно под снегом, некоторым автомобилистам может грозить штраф в 5 тысяч рублей для физических и 300 тысяч рублей для юридических лиц. Однако это наказание можно оспорить, считает автоюрист, глава юридической службы Национального автомобильного союза Вадим Геворкян. «[Зимой] при выборе места парковки я не руководствуюсь реестром зеленых насаждений. Если не можешь разглядеть, что за покрытием, то никакого газона не существует. Это должно быть каким-то образом обозначено — бордюрами или знаками», — его слова приводит Autonews. Однако если такой штраф пришел, необходимо в течение 10 дней подать жалобу на организацию, которая заявила о нарушении. Также обжаловать можно напрямую в вышестоящем суде. Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как безопасно вести автомобиль зимой. Для этого необходимо поставить зимние шины, ездить осторожно, снизить скорость. Поездка, на которую летом закладывалось 40 минут, в зимнее время может продлиться полтора часа, отмечает RT. Помимо этого, зимняя дорога несет несколько опасностей — это скользкое покрытие и плохая видимость. Городские дороги должны регулярно очищаться от снега, чтобы движение по ним было безопасным, передает Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За парковку на газоне, которого не видно под снегом, некоторым автомобилистам может грозить штраф в 5 тысяч рублей для физических и 300 тысяч рублей для юридических лиц. Однако это наказание можно оспорить, считает автоюрист, глава юридической службы Национального автомобильного союза Вадим Геворкян. «[Зимой] при выборе места парковки я не руководствуюсь реестром зеленых насаждений. Если не можешь разглядеть, что за покрытием, то никакого газона не существует. Это должно быть каким-то образом обозначено — бордюрами или знаками», — его слова приводит Autonews. Однако если такой штраф пришел, необходимо в течение 10 дней подать жалобу на организацию, которая заявила о нарушении. Также обжаловать можно напрямую в вышестоящем суде. Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как безопасно вести автомобиль зимой. Для этого необходимо поставить зимние шины, ездить осторожно, снизить скорость. Поездка, на которую летом закладывалось 40 минут, в зимнее время может продлиться полтора часа, отмечает RT. Помимо этого, зимняя дорога несет несколько опасностей — это скользкое покрытие и плохая видимость. Городские дороги должны регулярно очищаться от снега, чтобы движение по ним было безопасным, передает Nation News.