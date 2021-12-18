Приставы России добились от Telegram выплаты всех штрафов

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Telegram штрафовали за неудаление запрещенной в России информации Фото:

Судебные приставы России добились от мессенджера Telegram выплаты всех назначенных штрафов. Их сумма составляла 15 миллионов рублей.

В банке данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в данный момент отсутствуют исполнительные производства в отношении Telegram. Ранее таких дел было шесть штук.

Решения о штрафах против Telegram ранее принимал Таганский суд Москвы. Наказания мессенджер получал за то, что не удалял контент, который противоречит законодательству России.

Telegram, как и другие крупные IT-сервисы, постоянно штрафуется российскими судами по статье 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации). Общая сумма штрафов техногигантам с начала 2021 года превысила 200 миллионов рублей.

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Судебные приставы России добились от мессенджера Telegram выплаты всех назначенных штрафов. Их сумма составляла 15 миллионов рублей. В банке данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в данный момент отсутствуют исполнительные производства в отношении Telegram. Ранее таких дел было шесть штук. Решения о штрафах против Telegram ранее принимал Таганский суд Москвы. Наказания мессенджер получал за то, что не удалял контент, который противоречит законодательству России. Telegram, как и другие крупные IT-сервисы, постоянно штрафуется российскими судами по статье 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации). Общая сумма штрафов техногигантам с начала 2021 года превысила 200 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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