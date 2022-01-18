Екатерина Ляпцева совершила самую дорогую покупку в мире tiktok-блогеров за последние полтора года Instagram-аккаунт kate_brush_

TikTok-блогер из Екатеринбурга Кейт Браш (Екатерина Ляпцева) приобрела дом в Москве за 34 миллиона рублей (450000 $). Как утверждает Екатерина, заработать на дом им удалось за один год в TikTok. Об этом URA.RU сообщила PR-служба блогерши.

«Пока Даня Милохин покупает Maybach, а Юля Гаврилина — Rolls Royce, TikTok-блогер Кейт Браш купила дом. На данный момент это самая дорогая покупка в мире TikTok в собственность за последние полтора года. По нашим подсчетам, покупка дома примерно в 250 кв. м. с участком и ремонтом обошелся Кейт Браш ~ в 450000 $», — рассказали в PR-службе.

Ранее сообщалось, что екатеринбургская певица Монеточка приобрела квартиру в Москве за 20 миллионов рублей. Затем певица сообщила, что она продаст ее из-за фанатов, которые узнали адрес из видео, которое распространили СМИ.

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