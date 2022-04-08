США ограничили торговлю с Россией и Белоруссией из-за Украины

09 апреля 2022 в 03:56 Размер текста - 17 +

Джо Байден запретил импорт нефти из РФ и ограничил торговлю с Москвой и Минском Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент США Джо Байден подписал законопроект о приостановке нормальной торговлей с Россией и Белоруссией. Об этом сообщается на сайте Белого дома. «Президент подписал „Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией“, который приостанавливает нормальные торговые отношения с РФ и Белоруссией и направлен на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций», — сообщает пресс-служба администрации Байдена. Также американский лидер подписал закон о прекращении импорта российской нефти и других энергетических продуктов из РФ. Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали пятый пакет санкций против РФ. Затем он вступил в силу после того, как был опубликован 8 апреля. Минфин США расширил санкционный список россиян. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о приостановке нормальной торговлей с Россией и Белоруссией. Об этом сообщается на сайте Белого дома. «Президент подписал „Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией“, который приостанавливает нормальные торговые отношения с РФ и Белоруссией и направлен на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций», — сообщает пресс-служба администрации Байдена. Также американский лидер подписал закон о прекращении импорта российской нефти и других энергетических продуктов из РФ. Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали пятый пакет санкций против РФ. Затем он вступил в силу после того, как был опубликован 8 апреля. Минфин США расширил санкционный список россиян. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».