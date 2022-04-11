Мэр Мариуполя: жители города смогут стать гражданами России

12 апреля 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

Жителям Мариуполя будут выдавать паспорта России и ДНР, заявил Константин Иващенко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Мариуполя скоро смогут получить паспорта России и ДНР. Об этом заявил глава города Константин Иващенко. «Мариупольцы смогут получить и паспорта ДНР, и России — так же как и все остальные жители республики», — заявил Константин Иващенко «Известиям», отвечая на вопрос о скором переходе на стандарты ДНР. Он добавил, что в самое ближайшее время город сменит валюту на рубль и начнут выплачиваться пособия. Также в Мариуполе планируется переход системы образования на стандарты ДНР. Кроме того, Иващенко сообщил, что в городе рассматривается возможность открыть первые школы, если это будет безопасно. Кроме того, глава города рассказал, что за время проведения спецоперации и освобождения Мариуполя от националистов было разрушено 60-70% жилого фонда, из которого примерно 10% не подлежит восстановлению. Он отметил, что среди населения наблюдается позитивное настроение. «Люди радуются тому, что на регулярной основе начал осуществляться подвоз воды, проходит выдача продовольственных наборов. Горожане тоже выходят, подметают, пытаются помочь — сделать все, что в их силах», — подчеркнул Иващенко. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщал, что Мариуполь освобожден на 98%. Оставшиеся националисты находятся преимущественно на заводе «Азовсталь». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Жители Мариуполя скоро смогут получить паспорта России и ДНР. Об этом заявил глава города Константин Иващенко. «Мариупольцы смогут получить и паспорта ДНР, и России — так же как и все остальные жители республики», — заявил Константин Иващенко «Известиям», отвечая на вопрос о скором переходе на стандарты ДНР. Он добавил, что в самое ближайшее время город сменит валюту на рубль и начнут выплачиваться пособия. Также в Мариуполе планируется переход системы образования на стандарты ДНР. Кроме того, Иващенко сообщил, что в городе рассматривается возможность открыть первые школы, если это будет безопасно. Кроме того, глава города рассказал, что за время проведения спецоперации и освобождения Мариуполя от националистов было разрушено 60-70% жилого фонда, из которого примерно 10% не подлежит восстановлению. Он отметил, что среди населения наблюдается позитивное настроение. «Люди радуются тому, что на регулярной основе начал осуществляться подвоз воды, проходит выдача продовольственных наборов. Горожане тоже выходят, подметают, пытаются помочь — сделать все, что в их силах», — подчеркнул Иващенко. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщал, что Мариуполь освобожден на 98%. Оставшиеся националисты находятся преимущественно на заводе «Азовсталь».