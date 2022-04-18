В Кремле отреагировали на идею СР лишить Депардье гражданства

В Кремле не стали комментировать заявление лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о необходимости лишения гражданства РФ. Его Миронов сделал в интервью URA.RU.
«Я ничего не могу сказать на этот счет», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на вопрос URA.RU.
В интервью URA.RU лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что актера Жерара Депардье, который не поддержал проведение спецоперации на Украине, нужно лишить российского гражданства. Паспорт гражданина РФ Депардье, по словам политика, получил, чтобы уйти от больших налогов во Франции. За десять лет, что актер является россиянином, настоящим патриотом он не стал, считает Миронов.
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В Кремле не стали комментировать заявление лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о необходимости лишения гражданства РФ. Его Миронов сделал в интервью URA.RU. «Я ничего не могу сказать на этот счет», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на вопрос URA.RU. В интервью URA.RU лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что актера Жерара Депардье, который не поддержал проведение спецоперации на Украине, нужно лишить российского гражданства. Паспорт гражданина РФ Депардье, по словам политика, получил, чтобы уйти от больших налогов во Франции. За десять лет, что актер является россиянином, настоящим патриотом он не стал, считает Миронов.