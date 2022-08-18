18 августа 2022

Экс-депутат Рады: США провоцирует военный конфликт в КНР

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
США добивается конфликта в Китае, чтобы продлить свое существование, считает Илья Кива Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Вашингтон, проигрывая Украину стремится спровоцировать военный конфликт в Китае, чтобы «продлить свое существование». Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

«Запад [в лице США] проигрывая Украину, пытается спровоцировать и создать новый военный конфликт на Востоке, сместив внимание мировой общественности», — написал Кива в своем telegram-канале. По его мнению, власти США тем самым стараются «продлить свое существование» и мнимую «свою гегемонию», о которой они постоянно говорят, сказал он в эфире ТВ-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Он считает, что это катастрофическая ошибка англо-саксов. По его словам, Вашингтон не думает о своем будущем, считает Кива.

Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер высказал мнение, что США находятся на грани войны с Китаем и Россией из-за неумелой внешней политики. В Китае США также сравнили с безнадежно больным человеком, сообщало MK.RU.

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Вашингтон, проигрывая Украину стремится спровоцировать военный конфликт в Китае, чтобы «продлить свое существование». Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Запад [в лице США] проигрывая Украину, пытается спровоцировать и создать новый военный конфликт на Востоке, сместив внимание мировой общественности», — написал Кива в своем telegram-канале. По его мнению, власти США тем самым стараются «продлить свое существование» и мнимую «свою гегемонию», о которой они постоянно говорят, сказал он в эфире ТВ-шоу «Большая игра» на Первом канале. Он считает, что это катастрофическая ошибка англо-саксов. По его словам, Вашингтон не думает о своем будущем, считает Кива. Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер высказал мнение, что США находятся на грани войны с Китаем и Россией из-за неумелой внешней политики. В Китае США также сравнили с безнадежно больным человеком, сообщало MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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