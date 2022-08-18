Экс-депутат Рады: США провоцирует военный конфликт в КНР

Вашингтон, проигрывая Украину стремится спровоцировать военный конфликт в Китае, чтобы «продлить свое существование». Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
«Запад [в лице США] проигрывая Украину, пытается спровоцировать и создать новый военный конфликт на Востоке, сместив внимание мировой общественности», — написал Кива в своем telegram-канале. По его мнению, власти США тем самым стараются «продлить свое существование» и мнимую «свою гегемонию», о которой они постоянно говорят, сказал он в эфире ТВ-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Он считает, что это катастрофическая ошибка англо-саксов. По его словам, Вашингтон не думает о своем будущем, считает Кива.
Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер высказал мнение, что США находятся на грани войны с Китаем и Россией из-за неумелой внешней политики. В Китае США также сравнили с безнадежно больным человеком, сообщало MK.RU.
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Вашингтон, проигрывая Украину стремится спровоцировать военный конфликт в Китае, чтобы «продлить свое существование». Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Запад [в лице США] проигрывая Украину, пытается спровоцировать и создать новый военный конфликт на Востоке, сместив внимание мировой общественности», — написал Кива в своем telegram-канале. По его мнению, власти США тем самым стараются «продлить свое существование» и мнимую «свою гегемонию», о которой они постоянно говорят, сказал он в эфире ТВ-шоу «Большая игра» на Первом канале. Он считает, что это катастрофическая ошибка англо-саксов. По его словам, Вашингтон не думает о своем будущем, считает Кива. Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер высказал мнение, что США находятся на грани войны с Китаем и Россией из-за неумелой внешней политики. В Китае США также сравнили с безнадежно больным человеком, сообщало MK.RU.