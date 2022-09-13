Кремль: россияне поддерживают решения Путина по спецоперации

13 сентября 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков понимает россиян, которые эмоционально реагируют на спецоперацию на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Критика Минобороны в вопросе тактики в российской спецоперации на Украине — это плюрализм, но самое главное, что граждане России поддерживают решение президента РФ Владимира Путина. Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россияне поддерживают президента, и это подтверждают настроения людей, действия, их участие в выборах, сделанный выбор. Это подтверждают статистические данные. Люди консолидированы в отношении решений главы государства. Что касается иных точек зрения, то до тех пор, пока они находятся в рамках действующего законодательства — это плюрализм, но грань весьма тонкая. Нужно быть аккуратным. Общественное мнение чувствительно к тому, что происходит в рамках СВО. Понятно, что общество реагирует весьма эмоционально», — пояснил он на конференц-колле, тем самым ответив на вопрос журналиста о критике ведомства некоторыми россиянами. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В ходе спецоперации военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области. В сентябре этого года Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области и их переброске в ДНР. На этих территориях возможны провокации ВСУ и нацбатов.

Критика Минобороны в вопросе тактики в российской спецоперации на Украине — это плюрализм, но самое главное, что граждане России поддерживают решение президента РФ Владимира Путина. Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россияне поддерживают президента, и это подтверждают настроения людей, действия, их участие в выборах, сделанный выбор. Это подтверждают статистические данные. Люди консолидированы в отношении решений главы государства. Что касается иных точек зрения, то до тех пор, пока они находятся в рамках действующего законодательства — это плюрализм, но грань весьма тонкая. Нужно быть аккуратным. Общественное мнение чувствительно к тому, что происходит в рамках СВО. Понятно, что общество реагирует весьма эмоционально», — пояснил он на конференц-колле, тем самым ответив на вопрос журналиста о критике ведомства некоторыми россиянами. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В ходе спецоперации военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области. В сентябре этого года Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области и их переброске в ДНР. На этих территориях возможны провокации ВСУ и нацбатов.