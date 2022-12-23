Путин призвал обеспечить военных боеприпасами и проверил технику для СВО: главное к вечеру 23 декабря

23 декабря 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин лично проверил военную технику для СВО Фото: официальный сайт президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин призвал предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обеспечить солдат, находящихся на передовой, всеми необходимыми вооружениями. Российский лидер во время рабочей поездки в Тульскую область проверил военную технику предназначенную для спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 23 декабря. Владимир Путин поручил предприятиям ОПК обеспечить военнослужащих на передовой вооружением и боеприпасами. Российский лидер призвал сделать это в короткий срок.

Глава России совершил рабочую поездку в Тульскую область. В рамках поездки Путин посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова и лично проверил военную технику.

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Президент России Владимир Путин призвал предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обеспечить солдат, находящихся на передовой, всеми необходимыми вооружениями. Российский лидер во время рабочей поездки в Тульскую область проверил военную технику предназначенную для спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 23 декабря.