Владимир Путин лично проверил военную технику для СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин призвал предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обеспечить солдат, находящихся на передовой, всеми необходимыми вооружениями. Российский лидер во время рабочей поездки в Тульскую область проверил военную технику предназначенную для спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 23 декабря.
- Владимир Путин поручил предприятиям ОПК обеспечить военнослужащих на передовой вооружением и боеприпасами. Российский лидер призвал сделать это в короткий срок.
- Глава России совершил рабочую поездку в Тульскую область. В рамках поездки Путин посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова и лично проверил военную технику.
- США серьезно обеспокоены растущим влиянием ЧВК «Вагнер» в восточной части Украины. По словам бывшего советника по национальной безопасности Украины Александра Данилюка вагнеровцы активно нападают на украинские подразделения.
- Российским войскам удалось закрепиться в районе населенного пункта Сватово в ЛНР. Этот факт, а также иные действия командования положительно влияют на проведение всей спецоперации.
- В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв. Инцидент произошел в центре города, где был взорван автомобиль.
- Поставки американских систем Patriot Украине скорее окажут влияние на стратегическое равновесие в мире, чем на ход спецоперации на Украине. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал офицер ДНР с позывным Ситх.
- Запад, по мнению главы Минобороны Украины Алексея Резникова, должен поставить перед собой глобальную задачу добиться «поражения России». И в предстоящем году у западных лидеров имеются большие шансы добиться этого, заключил Резников.
- Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинает отдавать некоторые населенные пункты вблизи Бахмута (Артемовска). Это говорит о подготовке Украины к оставлению самого Бахмута.
- Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал о своих планах после выздоровления. Вернуться в Донбасс будет делом чести, заявил Рогозин.
- Российские войска продолжают уничтожать американское оружие на Украине. Очередным ударом была поражена произведенная в США станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщает Пятый канал.
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