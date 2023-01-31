МОК возмутился обвинениям Украины из-за позиции по российским спортсменам

31 января 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

МОК допустил участие России на Олимпиде-2024 Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Международный олимпийский комитет отверг обвинения Украины, прозвучавшие после того, как МОК объявил о возможности допуска российских спортсменам в Играм-2024 году. В комитете назвали обвинения Киева клеветой. «МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения», — приводит Reuters заявление МОК. Ранее в комитете допустили, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в 2024 году под нейтральным флагом, как это было на теннисном турнире Australian Open. Глава МОК Томас Бах говорил, что отстранение спортсменов не соответствует миссии Олимпийской хартии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК. А советник Зеленского Михаил Подоляк назвал комитет «организацией, пропагандирующей насилие, массовые убийства и разрушения».

Международный олимпийский комитет отверг обвинения Украины, прозвучавшие после того, как МОК объявил о возможности допуска российских спортсменам в Играм-2024 году. В комитете назвали обвинения Киева клеветой. «МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения», — приводит Reuters заявление МОК. Ранее в комитете допустили, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в 2024 году под нейтральным флагом, как это было на теннисном турнире Australian Open. Глава МОК Томас Бах говорил, что отстранение спортсменов не соответствует миссии Олимпийской хартии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК. А советник Зеленского Михаил Подоляк назвал комитет «организацией, пропагандирующей насилие, массовые убийства и разрушения».