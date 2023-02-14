Песня рокера Radio Tapok об обороне Петропавловска-Камчатского разорвала рунет

Новая песня музыканта Radio Tapok «Петропавловск», набравшего популярность на переводе и исполнении зарубежных рок-хитов, о защите Петропавловска-Камчатского от англо-французских войск в 1854 году продолжает набирать популярность в сети. Менее чем за две недели с момента выпуска на официальном видеоклипе с текстом песни набралось уже более двух миллионов просмотров.
«Там, в глухой дали, где-то на краю земли. Тянет вглубь камчатских прерий дым войны четырех империй. Средь холодных вод принял бой далекий порт. Враг разгромлен и ввергнут в хаос — это Петропавловск!» — поется в припеве песни «Петропавловск». Таким высказыванием автор решил напомнить россиянам о подвигах защитников Петропавловска в Крымской войне.
В комментариях к песне, набравшей миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев, россияне, в частности и сами жители Камчатки, выразили благодарность Radio Tapok за развитие патриотизма и его вклад в культуру. А часть слушателей даже предложили представить исполнителя к государственной награде.
Крымская война — война между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства. В ходе военных действий в 1854 году англо-французский флот напал на порт Петропавловск на Камчатке. Войска российской империи тогда одержали героическую победу над превосходящими силами врага, которую часть историков называют прорывом во всей военной кампании.
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Новая песня музыканта Radio Tapok «Петропавловск», набравшего популярность на переводе и исполнении зарубежных рок-хитов, о защите Петропавловска-Камчатского от англо-французских войск в 1854 году продолжает набирать популярность в сети. Менее чем за две недели с момента выпуска на официальном видеоклипе с текстом песни набралось уже более двух миллионов просмотров. «Там, в глухой дали, где-то на краю земли. Тянет вглубь камчатских прерий дым войны четырех империй. Средь холодных вод принял бой далекий порт. Враг разгромлен и ввергнут в хаос — это Петропавловск!» — поется в припеве песни «Петропавловск». Таким высказыванием автор решил напомнить россиянам о подвигах защитников Петропавловска в Крымской войне. В комментариях к песне, набравшей миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев, россияне, в частности и сами жители Камчатки, выразили благодарность Radio Tapok за развитие патриотизма и его вклад в культуру. А часть слушателей даже предложили представить исполнителя к государственной награде. Крымская война — война между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства. В ходе военных действий в 1854 году англо-французский флот напал на порт Петропавловск на Камчатке. Войска российской империи тогда одержали героическую победу над превосходящими силами врага, которую часть историков называют прорывом во всей военной кампании.