19 апреля 2023

Министр армии Уормут: ВС США грозят сокращения из-за недобора новобранцев

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Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, военные, nato, солдат, армия сша, американская армия, солдаты нато
ВС США не может набрать добровольцев Фото:

Вооруженные силы (ВС) США готовятся уменьшить численность в собственных структурах из-за нежелания американцев добровольно идти на службу. Об этой проблеме рассказала министр армии страны Кристин Вормут.

«Если ситуация с набором новобранцев не изменится полностью, я обеспокоена, что нам придется прибегнуть к сокращениям в структуре сил», — заявила Вормут на заседании комитета палаты представителей США по вооруженным силам (HASC). Изначально в армии рассчитывали на привлечение 64 тысяч новобранцев в 2023 году. Однако по словам министра, план по набору добровольцев в этом году уже становится вызовом.

Ранее в Америке столкнулись с еще одной проблемой в военной сфере. Директор по развитию бизнеса военно-промышленной корпорации Lockheed Martin по тактическим ракетам Бекки Уитроу рассказала, что компания не может увеличить производство ракет для HIMARS из-за недостатка инструментов и рабочих сил.

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Вооруженные силы (ВС) США готовятся уменьшить численность в собственных структурах из-за нежелания американцев добровольно идти на службу. Об этой проблеме рассказала министр армии страны Кристин Вормут. «Если ситуация с набором новобранцев не изменится полностью, я обеспокоена, что нам придется прибегнуть к сокращениям в структуре сил», — заявила Вормут на заседании комитета палаты представителей США по вооруженным силам (HASC). Изначально в армии рассчитывали на привлечение 64 тысяч новобранцев в 2023 году. Однако по словам министра, план по набору добровольцев в этом году уже становится вызовом. Ранее в Америке столкнулись с еще одной проблемой в военной сфере. Директор по развитию бизнеса военно-промышленной корпорации Lockheed Martin по тактическим ракетам Бекки Уитроу рассказала, что компания не может увеличить производство ракет для HIMARS из-за недостатка инструментов и рабочих сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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