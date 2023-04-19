Министр армии Уормут: ВС США грозят сокращения из-за недобора новобранцев

20 апреля 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

ВС США не может набрать добровольцев Фото: miliman/pickupimage.com Вооруженные силы (ВС) США готовятся уменьшить численность в собственных структурах из-за нежелания американцев добровольно идти на службу. Об этой проблеме рассказала министр армии страны Кристин Вормут. «Если ситуация с набором новобранцев не изменится полностью, я обеспокоена, что нам придется прибегнуть к сокращениям в структуре сил», — заявила Вормут на заседании комитета палаты представителей США по вооруженным силам ( HASC) . Изначально в армии рассчитывали на привлечение 64 тысяч новобранцев в 2023 году. Однако по словам министра, план по набору добровольцев в этом году уже становится вызовом. Ранее в Америке столкнулись с еще одной проблемой в военной сфере. Директор по развитию бизнеса военно-промышленной корпорации Lockheed Martin по тактическим ракетам Бекки Уитроу рассказала, что компания не может увеличить производство ракет для HIMARS из-за недостатка инструментов и рабочих сил.

Вооруженные силы (ВС) США готовятся уменьшить численность в собственных структурах из-за нежелания американцев добровольно идти на службу. Об этой проблеме рассказала министр армии страны Кристин Вормут. «Если ситуация с набором новобранцев не изменится полностью, я обеспокоена, что нам придется прибегнуть к сокращениям в структуре сил», — заявила Вормут на заседании комитета палаты представителей США по вооруженным силам (HASC). Изначально в армии рассчитывали на привлечение 64 тысяч новобранцев в 2023 году. Однако по словам министра, план по набору добровольцев в этом году уже становится вызовом. Ранее в Америке столкнулись с еще одной проблемой в военной сфере. Директор по развитию бизнеса военно-промышленной корпорации Lockheed Martin по тактическим ракетам Бекки Уитроу рассказала, что компания не может увеличить производство ракет для HIMARS из-за недостатка инструментов и рабочих сил.