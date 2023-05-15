Кадыров выкупил у украинских спецслужб своего коня Зазу

15 мая 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров выкупил Зазу за 18 тысяч долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выкупил у украинских спецслужб своего коня Зазу, украденного в Чехии, за 18 тысяч долларов. Об этом чеченский лидер написал в своем telegram-канале. «Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение… внимание: в 18 тысяч долларов!» — заявил Рамзан Кадыров. Он отметил, что по сравнению с реальной стоимостью скакуна это «сущие копейки». Кроме того, Кадыров заявил, если кому-то нужно что-то вернуть из Европы, нужно обратиться к спецслужбам Украины. «Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций», — резюмировал глава Чечни. Ранее стало известно, что власти Чехии арестовали коня Кадырова Зазу, как имущество лица, находящегося под санкциями. Позже стало известно, что скакуна похитили. Тогда Кадыров заявил, что стоимость коня не менее 10 миллионов долларов, передает MK.RU .

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выкупил у украинских спецслужб своего коня Зазу, украденного в Чехии, за 18 тысяч долларов. Об этом чеченский лидер написал в своем telegram-канале. «Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение… внимание: в 18 тысяч долларов!» — заявил Рамзан Кадыров. Он отметил, что по сравнению с реальной стоимостью скакуна это «сущие копейки». Кроме того, Кадыров заявил, если кому-то нужно что-то вернуть из Европы, нужно обратиться к спецслужбам Украины. «Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций», — резюмировал глава Чечни. Ранее стало известно, что власти Чехии арестовали коня Кадырова Зазу, как имущество лица, находящегося под санкциями. Позже стало известно, что скакуна похитили. Тогда Кадыров заявил, что стоимость коня не менее 10 миллионов долларов, передает MK.RU.