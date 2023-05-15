Российская ПВО впервые сбила ракету Storm Shadow: главное к вечеру 15 мая

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400, stock, сбойка
Российская ПВО перехватила ракету Storm Shadow Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская противовоздушная оборона (ПВО) впервые перехватила крылатую ракету Storm Shadow. ВСУ пытаются обмануть российские системы ПВО, чтобы без риска использовать Storm Shadow в зоне боевых действий. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 мая.

  • Вооруженные силы (ВС) России с помощью ПВО впервые перехватили ракету большой дальности Storm Shadow. Также противовоздушная оборона сбила 10 ракет РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ, передает Пятый канал.
  • Украинская армия пытается обмануть российские ПВО, используя миниатюрные ракеты-ловушки. По данным The Telegraph, таким образом ВСУ хотят использовать Storm Shadow без риска обнаружения.
  • После окончания конфликта на Украине Киев рискует стать большой проблемой для безопасности Европы, предположили в Politico. Как считают обозреватели, причиной тому является тот факт, что украинская сторона не станет членом НАТО, что приведет к появлению более рискованных со стороны командования ВСУ.
  • Российские воздушно-космические силы сбили военные украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 над ДНР. Об этом сообщило министерство обороны во время брифинга.
  • Великобритания начнет обучать пилотов ВСУ управлять истребителями F-16 летом 2023 года. В канцелярии британского премьер-министра также заявили, что обучение будет проходить «рука об руку» с усилиями Британии по предоставлению Киеву самолетов.
  • Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что российские военные, решившие перейти в ЧВК «Вагнер» рискуют получить до 15 лет тюрьмы. По его словам, такой шаг будет приравниваться к самовольному оставлению воинской части.
  • Военный корреспондент URA.RU показал видео с битвой российского и украинского дронов. Также он взял интервью у инструктора курсов операторов БПЛА ССО «Урал» с позывным Фил. Специалист заявил, что против беспилотников системы ПВО неэффективны, так как дрон является маленькой целью. Кроме того. Он почеркнул, что сбивать дешевые беспилотники противовоздушной обороной — крайне невыгодно.
  • Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса, пока не победит Россию в конфликте. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также подчеркнул, что в июле союзники пошлют четкий сигнал поддержки Киева.

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Российская противовоздушная оборона (ПВО) впервые перехватила крылатую ракету Storm Shadow. ВСУ пытаются обмануть российские системы ПВО, чтобы без риска использовать Storm Shadow в зоне боевых действий. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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