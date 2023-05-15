Российская ПВО впервые сбила ракету Storm Shadow: главное к вечеру 15 мая

15 мая 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

Российская противовоздушная оборона (ПВО) впервые перехватила крылатую ракету Storm Shadow. ВСУ пытаются обмануть российские системы ПВО, чтобы без риска использовать Storm Shadow в зоне боевых действий. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 мая.