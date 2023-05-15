Российская ПВО впервые сбила ракету Storm Shadow: главное к вечеру 15 мая

Российская ПВО перехватила ракету Storm Shadow
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская противовоздушная оборона (ПВО) впервые перехватила крылатую ракету Storm Shadow. ВСУ пытаются обмануть российские системы ПВО, чтобы без риска использовать Storm Shadow в зоне боевых действий. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 мая.
- Вооруженные силы (ВС) России с помощью ПВО впервые перехватили ракету большой дальности Storm Shadow. Также противовоздушная оборона сбила 10 ракет РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ, передает Пятый канал.
- Украинская армия пытается обмануть российские ПВО, используя миниатюрные ракеты-ловушки. По данным The Telegraph, таким образом ВСУ хотят использовать Storm Shadow без риска обнаружения.
- После окончания конфликта на Украине Киев рискует стать большой проблемой для безопасности Европы, предположили в Politico. Как считают обозреватели, причиной тому является тот факт, что украинская сторона не станет членом НАТО, что приведет к появлению более рискованных со стороны командования ВСУ.
- Российские воздушно-космические силы сбили военные украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 над ДНР. Об этом сообщило министерство обороны во время брифинга.
- Великобритания начнет обучать пилотов ВСУ управлять истребителями F-16 летом 2023 года. В канцелярии британского премьер-министра также заявили, что обучение будет проходить «рука об руку» с усилиями Британии по предоставлению Киеву самолетов.
- Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что российские военные, решившие перейти в ЧВК «Вагнер» рискуют получить до 15 лет тюрьмы. По его словам, такой шаг будет приравниваться к самовольному оставлению воинской части.
- Военный корреспондент URA.RU показал видео с битвой российского и украинского дронов. Также он взял интервью у инструктора курсов операторов БПЛА ССО «Урал» с позывным Фил. Специалист заявил, что против беспилотников системы ПВО неэффективны, так как дрон является маленькой целью. Кроме того. Он почеркнул, что сбивать дешевые беспилотники противовоздушной обороной — крайне невыгодно.
- Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса, пока не победит Россию в конфликте. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также подчеркнул, что в июле союзники пошлют четкий сигнал поддержки Киева.
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