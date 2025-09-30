«Ни на что не жалуемся»: Дмитрий Дибров и Николай Дроздов назвали свою пенсию

КП: Дроздов и Дебров получают пенсии в 40 тысяч рублей
Телеведущие Николай Дроздов и Дмитрий Дебров поделились размером своих пенсий. Об этом рассказали сами телеведущие в разговоре с журналистами

«Ни на что не жалуемся. Конечно, когда есть подработки — тогда хорошо», — указано в материале KP.ru, который приводит слова 88-летнего Николая Дроздова. По его словам, он получает сумму около 40 тысяч рублей.

Тем временем 65-летний Дмитрий Дебров также поделился, что получает аналогичную сумму. Он отметил, что у него в трудовой книжке нет перерывов в стаже, в связи с чем он считает размер пособия справедливым.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дебров после сокращения работы на телевидении и новостей о разводе готов браться за любые подработки, включая проведение поминок за крупные суммы. В 2021 году его ежемесячный доход от эфиров составлял около 3,5 млн рублей, однако в последнее время телеведущий отмечает снижение заработка и предпочитает не комментировать личную жизнь.

