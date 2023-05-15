Российские военные рассказали о бесполезности контрнаступления ВСУ в ЛНР

15 мая 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Контрнаступление ВСУ сложно ожидать из-за успешных действий российских войск Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На северском направлении (Луганская народная республика) контрнаступление ВСУ не приведет к успеху из-за эффективных действий российских войск. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали бойцы механизированного батальона «Призрак». «ВСУ попытки [наступления] не предпринимают, работают наши минометы и артиллерия. Они несут ощутимые потери, большой вклад в поражение противника вносят наши расчеты БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. URA.RU) — даже комбат лично работает как БПЛАшник. Но наступление именно на нашем участке не приведет к успеху — слишком много мин, плюс глубокоэшелонированная оборона — не одна и даже не четыре линии», — рассказал заместитель командира взвода «Кедр». Противник в ужасе и скоро может сдать село Спорное, об этом заявил командир взвода «Татарин». «В свете начавшегося теплого сезона, обстановка начала накаляться не только на нашем направлении. Конкретно здесь ярой активности противник не проявляет — понимает, что бессмысленно. Мы здесь уже полгода стоим, они нас изучили вдоль и поперек и прекрасно понимают, что это того не стоит. Мы их 24/7 кошмарим своими „птичками и крупняком“ (БПЛА и артиллерией — прим. URA.RU)», — отметил он. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что контрнаступление еще ВСУ не началось. Он подчеркнул активизацию украинских бойцов по линии фронта, ситуация находится под контролем. Российские военные сорвали попытки ротации ВСУ на Купянском направлении, об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Он заявил, что российская артиллерия уничтожила два минометных расчета украинских бойцов в районе населенных пунктов Кисловка и Степовая Новоселовка Харьковской области, а также американскую самоходную гаубицу М109 Paladin рядом с населенным пунктом Песчаное, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На северском направлении (Луганская народная республика) контрнаступление ВСУ не приведет к успеху из-за эффективных действий российских войск. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали бойцы механизированного батальона «Призрак». «ВСУ попытки [наступления] не предпринимают, работают наши минометы и артиллерия. Они несут ощутимые потери, большой вклад в поражение противника вносят наши расчеты БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. URA.RU) — даже комбат лично работает как БПЛАшник. Но наступление именно на нашем участке не приведет к успеху — слишком много мин, плюс глубокоэшелонированная оборона — не одна и даже не четыре линии», — рассказал заместитель командира взвода «Кедр». Противник в ужасе и скоро может сдать село Спорное, об этом заявил командир взвода «Татарин». «В свете начавшегося теплого сезона, обстановка начала накаляться не только на нашем направлении. Конкретно здесь ярой активности противник не проявляет — понимает, что бессмысленно. Мы здесь уже полгода стоим, они нас изучили вдоль и поперек и прекрасно понимают, что это того не стоит. Мы их 24/7 кошмарим своими „птичками и крупняком“ (БПЛА и артиллерией — прим. URA.RU)», — отметил он. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что контрнаступление еще ВСУ не началось. Он подчеркнул активизацию украинских бойцов по линии фронта, ситуация находится под контролем. Российские военные сорвали попытки ротации ВСУ на Купянском направлении, об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Он заявил, что российская артиллерия уничтожила два минометных расчета украинских бойцов в районе населенных пунктов Кисловка и Степовая Новоселовка Харьковской области, а также американскую самоходную гаубицу М109 Paladin рядом с населенным пунктом Песчаное, передает телеканал 360.