Тюменская «дочка» «Транснефти» избавляется от недвижимости в Уральском федеральном округе. Скрин

АО «Транснефть — Сибирь» продает четыре квартиры в поселках ХМАО и Свердловской области

31 мая 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

«Транснефть — Сибирь» продает квартиры, в которых раньше жили сотрудники компании Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Акционерное общество «Транснефть — Сибирь», базирующееся в Тюмени, выставило на аукцион четыре квартиры, расположенные в Югре и Свердловской области. Информация о торгах размещена на площадке «Сбербанк АСТ». «Четыре аукциона созданы в мае 2023 года, в настоящий момент идет прием заявок. Во всех случаях продавец — АО „Транснефть — Сибирь“, объекты всех четырех торгов — квартиры разной комнатности, две в Свердловской области, две в ХМАО. Прием заявок идет до 19 июня 2023 года», — сообщает портал закупок. В документах, приложенных к закупкам, говорится, что квартиры находятся в удовлетворительном состоянии и требуют текущего ремонта. Также в условиях аукционов отсутствуют ограничения для участников, то есть выкупить жилье у компании может любой житель региона. Все четыре квартиры расположены в небольших поселках в стороне от областных и окружных центров. Ранее URA.RU рассказало о том, что от жилья избавляется не только «Транснефть — Сибирь». Квартиру в спальном районе Тюмени продает омская дочка «Транснефти». Скрин — «Сбербанк АСТ»

Акционерное общество «Транснефть — Сибирь», базирующееся в Тюмени, выставило на аукцион четыре квартиры, расположенные в Югре и Свердловской области. Информация о торгах размещена на площадке «Сбербанк АСТ». «Четыре аукциона созданы в мае 2023 года, в настоящий момент идет прием заявок. Во всех случаях продавец — АО „Транснефть — Сибирь“, объекты всех четырех торгов — квартиры разной комнатности, две в Свердловской области, две в ХМАО. Прием заявок идет до 19 июня 2023 года», — сообщает портал закупок. В документах, приложенных к закупкам, говорится, что квартиры находятся в удовлетворительном состоянии и требуют текущего ремонта. Также в условиях аукционов отсутствуют ограничения для участников, то есть выкупить жилье у компании может любой житель региона. Все четыре квартиры расположены в небольших поселках в стороне от областных и окружных центров. Ранее URA.RU рассказало о том, что от жилья избавляется не только «Транснефть — Сибирь». Квартиру в спальном районе Тюмени продает омская дочка «Транснефти».