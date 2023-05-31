Тюменская «дочка» «Транснефти» избавляется от недвижимости в Уральском федеральном округе. Скрин

АО «Транснефть — Сибирь» продает четыре квартиры в поселках ХМАО и Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, ключи от квартиры, ключи, квартира, ипотека, новостройки, покупка квартиры
«Транснефть — Сибирь» продает квартиры, в которых раньше жили сотрудники компании Фото:

Акционерное общество «Транснефть — Сибирь», базирующееся в Тюмени, выставило на аукцион четыре квартиры, расположенные в Югре и Свердловской области. Информация о торгах размещена на площадке «Сбербанк АСТ».

«Четыре аукциона созданы в мае 2023 года, в настоящий момент идет прием заявок. Во всех случаях продавец — АО „Транснефть — Сибирь“, объекты всех четырех торгов — квартиры разной комнатности, две в Свердловской области, две в ХМАО. Прием заявок идет до 19 июня 2023 года», — сообщает портал закупок.

В документах, приложенных к закупкам, говорится, что квартиры находятся в удовлетворительном состоянии и требуют текущего ремонта. Также в условиях аукционов отсутствуют ограничения для участников, то есть выкупить жилье у компании может любой житель региона. Все четыре квартиры расположены в небольших поселках в стороне от областных и окружных центров.

Ранее URA.RU рассказало о том, что от жилья избавляется не только «Транснефть — Сибирь». Квартиру в спальном районе Тюмени продает омская дочка «Транснефти».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Акционерное общество «Транснефть — Сибирь», базирующееся в Тюмени, выставило на аукцион четыре квартиры, расположенные в Югре и Свердловской области. Информация о торгах размещена на площадке «Сбербанк АСТ». «Четыре аукциона созданы в мае 2023 года, в настоящий момент идет прием заявок. Во всех случаях продавец — АО „Транснефть — Сибирь“, объекты всех четырех торгов — квартиры разной комнатности, две в Свердловской области, две в ХМАО. Прием заявок идет до 19 июня 2023 года», — сообщает портал закупок. В документах, приложенных к закупкам, говорится, что квартиры находятся в удовлетворительном состоянии и требуют текущего ремонта. Также в условиях аукционов отсутствуют ограничения для участников, то есть выкупить жилье у компании может любой житель региона. Все четыре квартиры расположены в небольших поселках в стороне от областных и окружных центров. Ранее URA.RU рассказало о том, что от жилья избавляется не только «Транснефть — Сибирь». Квартиру в спальном районе Тюмени продает омская дочка «Транснефти».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...