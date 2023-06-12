Юрист Закирова предупредила о запрете брать деньги вместо отпуска

13 июня 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Отпуск можно перенести, если работодатель не известил о его начале за две недели, сказала Жанна Закирова Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Выплата компенсации взамен отпуска в России запрещена законом. Об этом URA.RU рассказала юрист, основатель консалтингового центра «Закирова и партнеры» Жанна Закирова. «Сегодня выплата денежной компенсации взамен отпуска запрещена законом. Но есть исключение: часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом. На самом деле пренебрежительно относиться к отдыху неэффективно с точки зрения не только закона, но и эффективности выполнения трудовой функции сотрудником. Это также сказывается на повышении травматизма на предприятии», — сказала Жанна Закирова. Юрист отметила, что время отдыха можно перенести, если работодатель не известил о начале этого периода. «Отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. О дате начала отпуска работодатель обязан извещать за две недели, иначе работник может требовать о переносе в любое удобное время. А это неудобство для рабочих процессов предприятия. Отпуск может быть разделен на части, но при этом одна из них не может быть менее 14 календарных дней. Разделение происходит только по соглашению между работником и работодателем. И если оно не достигнуто, то и разделения на части отпуска не будет», — объяснила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выплата компенсации взамен отпуска в России запрещена законом. Об этом URA.RU рассказала юрист, основатель консалтингового центра «Закирова и партнеры» Жанна Закирова. «Сегодня выплата денежной компенсации взамен отпуска запрещена законом. Но есть исключение: часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом. На самом деле пренебрежительно относиться к отдыху неэффективно с точки зрения не только закона, но и эффективности выполнения трудовой функции сотрудником. Это также сказывается на повышении травматизма на предприятии», — сказала Жанна Закирова. Юрист отметила, что время отдыха можно перенести, если работодатель не известил о начале этого периода. «Отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. О дате начала отпуска работодатель обязан извещать за две недели, иначе работник может требовать о переносе в любое удобное время. А это неудобство для рабочих процессов предприятия. Отпуск может быть разделен на части, но при этом одна из них не может быть менее 14 календарных дней. Разделение происходит только по соглашению между работником и работодателем. И если оно не достигнуто, то и разделения на части отпуска не будет», — объяснила эксперт.